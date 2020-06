Sinh xong nhìn vẫn như đang bầu bé nữa, Lê Phương lội ngược dòng giảm liền 30kg, khoe ảnh mới khiến fan kinh ngạc

Cách đây ít phút trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương bất ngờ đăng tải một bức hình "before - after" so sánh sự khác biệt về ngoại hình ở thời điểm vừa sinh con xong và hiện tại đã lập tức khiên người hâm mộ rần rần.

Trong hình, bên trái là ảnh Lê Phương chụp khi vừa sinh con được một thời gian ngắn. nữ diễn viên bế con nhỏ trên tay mà bụng vẫn to như đang bầu 6-7 tháng. Chân tay, gương mặt của Lê Phương cũng "phát tướng", nhìn tổng thể vô cùng đồ sộ. Còn bên phải là bức hình Lê Phương vừa chụp mới đây.

Hình ảnh to béo đã không còn, đổi lại là một Lê Phương đẹp ngỡ ngàng, chân, tay, đùi, gương mặt đề thon thả, săn chắc, đặc biệt là cô còn tự tin vén áo khoe vòng eo con kiến nhỏ xíu. Nhìn bức ảnh với hai trạng thái trái ngược hoàn toàn của Lê Phương, ai cũng ngỡ ngàng và ngưỡng mộ vì nữ diễn viên đã giảm cân quá ngoạn mục.

Bức ảnh "before - after" của Lê Phương khiến dân mạng kinh ngạc.

Nhờ giảm cân nên Lê Phương lấy lại những đường nét thanh tú trên gương mặt, không còn bị phá nét nữa. Có người còn nói đùa rằng nhìn cô cứ như hai người khác nhau. Nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" cũng tiết lộ, cô đã giảm tổng cộng được 30kg khi con gái vừa tròn 10 tháng tuổi.

Dưới phần bình luận, Lê Phương nhận được "cơn mưa lời khen" từ người hâm mộ, ai cũng phải công nhận cô quá giỏi vì giảm cân là một quá trình vất vả đòi hỏi sự kiên trì tối đa. Đồng thời không ít người cũng thi nhau hỏi xin bí quyết của Lê Phương để học tập.

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh phốp pháp của Lê Phương lúc bầu bí những tháng cuối và sau sinh. Khi lên bàn đẻ, bà mẹ hai con nặng tròn trĩnh 80kg, sinh xong còn 72kg. Tuy nhiên, vì muốn ăn uống đầy đủ để có nguồn sữa nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn nên sau sinh cô lại tăng vọt lên 76kg. Tâm sự về chuyện cân nặng, Lê Phương cho hay cô béo đến mức không mặc vừa bộ quần áo nào của mình mà phải mặc đồ của mẹ, ra đường mặc quần, đi dép của chồng.

Nữ diễn viên đã lấy lại vóc dáng một cách xuất sắc.

Nhìn Lê Phương hiện tại, nhiều người nhận xét cô trẻ trung như các cô gái son rỗi.

Việc tăng cân quá nhiều cũng khiến Lê Phương bị stress, cô rất yêu thích một vai diễn nhưng vì thời điểm đó mập quá nên không thể nhận vai. Khi ra đường, Lê Phương còn bị khán giả chê bai chuyện cân nặng khiến cô tổn thương. Chính những điều đó đã khiến bà mẹ hai con quyết tâm giảm cân để lấy lại vóc dáng vốn có.

Khi con gái được 6 tháng và bắt đầu ăn dặm cũng là lúc Lê Phương lên dây cót để bước vào hành trình tìm lại dáng son. Nữ diễn viên chọn cách ăn uống lành mạnh và kết hợp tập luyện chăm chỉ.

Chế độ ăn uống

Lê Phương thường ăn những món luộc, hấp, áp chảo, hạn chế đồ chiên rán, đồ ngọt, béo... Một số món ăn trong thực đơn ăn uống được Lê Phương chia sẻ lên trang cá nhân như: Tôm hấp, ghẹ hấp, lườn gà hấp, cá hồi áp chảo, trứng luộc, bông cải xanh hấp, salad rau củ...

Lê Phương ăn uống khá lành mạnh.

Chế độ tập luyện

Chạy bộ là bộ môn mà Lê Phương lựa chọn để thúc đẩy quá trình giảm cân của mình diễn ra nhanh hơn. Hàng ngày, cô đều đặn chạy bộ ở công viên hoặc xuống phòng tập gym dưới toà nhà để đi bộ trên máy.

Bí quyết nho nhỏ mà Lê Phương áp dụng là mặc áo gió mỗi khi chạy bộ để tăng hiệu quả giảm cân.

Bất kể nắng hay mưa, rạng sáng hay tối muộn, Lê Phương cũng tập luyện đều đặn.

Mặc dù phương pháp giảm cân của Lê Phương không quá khắt khe song thực tế không phải ai cũng làm được vì thiếu sự kiên trì. Đối với Lê Phương, ngày nắng cũng như ngày mưa, tối muộn hay sáng sớm cô cũng đều đặn tập luyện không bỏ buổi nào. Nữ diễn viên luôn giữ vững quan điểm: "Có cố (gắng) thì ngon (lành)". Tất cả những điều đó đã giúp Lê Phương có được thành công rực rỡ như ngày hôm nay.