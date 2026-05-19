Sinh viên Việt Nam chinh phục học bổng Thạc sĩ Harvard nhờ kể chuyện về Bác Hồ

Kênh Tiktok Cảm hứng Hồ Chí Minh mới đây đăng chuỗi clip chia sẻ của bạn Hoài Thanh, sinh viên Vin University đã chinh phục các trường danh giá nhất thế giới thuộc nhóm Ivy League như Corell và mới đây là đỗ Học bổng Thạc sĩ Trường kinh doanh Harvard - Harvard Business School ra sao.

Hoài Thanh chia sẻ về việc kể chuyện về Bác Hồ và lịch sử Việt Nam với bạn bè quốc tế

Cụ thể, vào năm 3 Đại học khi trao đổi tại trường Corell, khi bạn học hỏi "Việt Nam đã khắc phục xong hậu quả chiến tranh chưa" "sao cậu nói tiếng Anh tốt thế", Thanh mới nhận ra nhiều bạn bè quốc tế không hiểu rõ về Việt Nam hôm nay. Vì vậy trong suốt thời gian trao đổi, cô đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện mới về đất nước Việt Nam với những công trình hiện đại, và kể với các bạn nhiều câu chuyện "ly kỳ" xung quanh hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Bác Hồ và việc cô bạn đã học tập được nhiều bài học từ Bác ra sao.

Năm sau khi phỏng vấn học bổng Thạc sĩ Harvard, Thanh đã chia sẻ với giám khảo về những "bí kíp" Bác đã sử dụng trong quá trình thuyết phục các nước lớn ủng hộ cuộc chiến đấu tranh giải phóng dân tộc như thế nào, các tactic đó có thể được ứng dụng trong kinh doanh và quản trị ra sao… và nhận được sự ngạc nhiên, hưởng ứng nhiệt tình từ Ban giám khảo. Hoài Thanh đã đỗ học bổng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Trường kinh doanh Harvard và lên đường đi học vào tháng 8 tới đây.

Clip Hoài Thanh chia sẻ về câu chuyện của bản thân

Bên dưới clip, cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ vì câu chuyện truyền cảm hứng từ cô bạn. "tự hào vì Việt Nam có những bạn trẻ như em... cảm ơn em...!" "giỏi quá, tự hào Việt Nam" "đây mới là sánh vai các cường quốc năm châu"... vô số lời khen gửi tới cô bạn tài năng.

Hoài Thanh là nguyên mẫu nhân vật của cuốn sách "Chuyện với Thanh" của tác giả Nguyễn Thành Nam. "Chuyện với Thanh" là cuốn sách chia sẻ những Chuyện với Thanh là cuốn sách đi tìm những bài học thực tiễn từ lịch sử thông qua cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không đi theo lối sử học truyền thống, tác phẩm được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa người thầy giáo Nguyễn Thành Nam, nhà toán học bị "xô đẩy" làm doanh nhân, đang giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và và sinh viên tên Thanh - một sinh viên lúc đầu không yêu lịch sử, nhưng dần dần hứng thú với những bài giảng và để tâm tìm hiểu, rồi sau đó phát hiện lịch sử đất nước và Bác Hồ là một kho báu.

Tác giả Nguyễn Thành Nam là một trong những nhà sáng lập tập đoàn FPT, nguyên Tổng giám đốc FPT Software, được biết đến nhiều trong cộng đồng khởi nghiệp, công nghệ với việc thành lập Đại học trực tuyến FUNiX và là cố vấn cho nhiều startup, kỳ lân công nghệ khác. Ông giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại VinUniversity và từng dịch cuốn tiểu sử Ho Chi Minh: A Life của nhà sử học William Duiker. Ông từng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.