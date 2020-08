Sinh mổ "liền tù tì" 3 con, Hải Băng nói bị giảm 9 năm tuổi thọ, chỗ tiêm gây tê tủy sống mãi chưa hết đau

Hải Băng được mệnh danh là một "bà mẹ siêu nhân" của showbiz Việt khi sinh liền tù tì 3 con trong vòng 2 năm. Khi mang thai bé thứ 3, Hải Băng đã phải đối diện với nhiều nguy hiểm do cô sinh mổ, khoảng cách giữa các lần mang thai khá gần nhau. Tuy nhiên, cựu thành viên nhóm Mây Trắng đã quyết định giữ con lại. May mắn là việc sinh nở của cô đã an toàn.

Sau sinh, Hải Băng cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng và là một bà mẹ khá năng động, nhanh nhẹn, vừa kết hợp bán hàng online vừa tự tay chăm sóc 3 con nhỏ. Nhìn Hải Băng nhiều người còn nhận xét cô xinh đẹp, trẻ trung chẳng khác là mấy so với thời son rỗi. Thế nhưng mới đây, bà mẹ 3 con tiết lộ cô gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe sau sinh.

Khi mang thai lần 3, Hải Băng đã phải đối diện với nhiều nguy cơ nhưng cô vẫn quyết tâm giữ em bé lại.

Hải Băng tiết lộ: "Hôm nay tình cờ có cơ hội gặp lại người bạn làm bác sĩ, mình hỏi ngay cái vụ sao cái chỗ tiêm gây tê tủy sống vẫn đau mãi, có cách nào để giảm đau không? Bạn ấy trả lời, việc đau này sẽ kéo dài khoảng 3 năm mới giảm vì lúc đó thuốc mới tan hết".

Người bạn làm bác sĩ của Hải Băng còn cho biết thêm, mỗi lần phẫu thuật mổ lấy thai, người mẹ sẽ bị giảm tuổi thọ thêm 3 năm. Như vậy, qua 3 lần sinh mổ, Hải Băng đã bị "toang" 9 năm tuổi thọ.

Hải Băng thấy vấn đề này rất hay nên cô muốn chia sẻ để các chị em có thêm kiến thức về việc lựa chọn cách sinh con. Nếu có khả năng sinh thường thì vừa khỏe con vừa tốt mẹ. Bản thân Hải Băng cũng dự định sinh thường mà không được nên bắt buộc phải sinh mổ và đã phải mổ 3 lần liên tục. "Rút kinh nghiệm từ Băng để có thêm vài năm tuổi thọ nhé" - Hải Băng nhắn nhủ.

May mắn là nữ ca sĩ đã "mẹ tròn con vuông".

Chia sẻ của giọng ca sinh năm 1988 đã nhận được đông đảo sự chú ý của mọi người. Nhiều người bất ngờ vì không biết việc sinh mổ lại ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ nhiều đến vậy.

Trước đó, Hải Băng từng chia sẻ cô đã suýt vỡ tử cung khi 2 năm sinh 3 con. Hai tháng cuối thai kỳ, Hải Băng gần như không đi lại được vì đau và các vết mổ bên trong đã rách hết. Đến khi sinh con, các bác sĩ lo ngại việc gây tê tủy sống sẽ không ăn như lần trước nên có thể phải gây mê. Nhưng may mắn là các bác sĩ có chuyên môn cao đã gây tê thành công, giúp cô vượt cạn dễ dàng hơn và có thể tỉnh táo để đón con ra đời.

Quá trình sinh mổ bé thứ 3 cũng gặp nhiều khó khăn hơn khi bác sĩ phải mất gần 1 tiếng trong khi lần sinh mổ bé thứ 2, chỉ mất 10 phút là em bé đã ra ngoài. Bác sĩ mổ cho Hải Băng đã rất lo lắng vì lúc rạch lớp đầu tiên đã thấy hết lớp bên trong, thấy hết nước ối. Nhưng nhờ chuyên môn cao và sự chuyên nghiệp nên các bác sĩ đã chuẩn bị sẵn phương án trong mọi tình huống, có vấn đề gì là sẽ hỗ trợ ngay nên mọi việc diễn ra suôn sẻ.