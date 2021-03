"Siêu tàu" Ever Given đã được giải cứu

Các trang web theo dõi tàu cho thấy tàu Ever Given đã di chuyển khỏi vị trí nằm giữa 2 bờ kênh đào Suez.

Hôm 29-3, Công ty Leth Agencies cho biết nỗ lực giải cứu tàu Ever Given được đền đáp sau khi 10 tàu kéo tích cực tìm cách di chuyển nó ra khỏi vùng mắc cạn, đồng thời các tàu nạo vét hút cát bên dưới và loại bỏ bùn bên mạn tàu.

Theo hình ảnh vệ tinh mới nhất, tàu Ever Given đã không còn nằm chặn kín kênh đào Suez với mũi tàu hướng ra xa bờ phía Đông. Trong khi đó, một đoạn video quay cảnh con tàu nổi trên mặt nước.

Theo hình ảnh vệ tinh mới nhất, tàu Ever Given đã không còn nằm chặn kín kênh đào Suez. Ảnh: Twitter

Ảnh chụp từ vệ tinh hàng trăm con tàu đang nằm đợi ngoài đầu kênh đào Suez do sự cố Ever Given Ảnh: REUTERS

Tại hiện trường, có thể nghe thấy tiếng các tàu kéo đang bấm còi chúc mừng. Trước đó, nhà chức trách Ai Cập cho biết triều cường và sự xuất hiện của các tàu kéo bổ sung cuối cùng có thể giải thoát “siêu tàu container” dài 400 m này.

Reuters dẫn nguồn tin của Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) nói rằng một khối đá được phát hiện ở mũi tàu Ever Given. Các thợ đào đã loại bỏ đất cát 2 bên mạn tàu, đồng thời mở rộng nạo vét gần mũi tàu đến độ sâu 18 m.

Chủ tịch SCA Osama Rabie trả lời một kênh tin tức Ai Cập rằng con tàu đã “nhúc nhích” lần đầu tiên vào tối 27-3. “Đó là một dấu hiệu tốt” - ông Rabie hồ hởi và cho biết thêm 14 tàu kéo đã được triển khai xung quanh “siêu tàu” gặp nạn, trong khi lực lượng cứu hộ làm việc suốt ngày đêm.

Cũng theo ông Rabie, các tàu kéo sẽ tiếp tục hoạt động trong 1 giờ nữa để đảm bảo tàu Ever Given có thể bắt đầu di chuyển trở lại kênh đào. Biên tập viên của công ty tin tức và dữ liệu vận chuyển Lloyd’s List, Richard Meade, dẫn nguồn tin tiết lộ tàu Ever Given “có thể được di chuyển trong vòng 24-48 giờ tới”.

Tàu Ever Given bị mắc cạn theo đường chéo qua đoạn phía Nam của kênh đào Suez trong gió lớn vào sáng sớm 23-3, làm cản trở giao thông trên tuyến đường vận chuyển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á.

Ông Rabie thống kê ít nhất 369 tàu đang chờ để quá cảnh kênh đào, bao gồm hàng chục tàu container, tàu chở hàng, tàu chở dầu và các tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) hoặc khí hóa lỏng (LPG).