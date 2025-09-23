Siêu phẩm camera iPhone Air: Phép màu nhiếp ảnh trong một thiết kế không tưởng

Bên cạnh dòng iPhone 17 series được nâng cấp toàn diện, Apple đã tạo ra một cú chấn động thực sự khi trình làng iPhone Air - một tuyệt tác công nghệ phá vỡ mọi giới hạn về thiết kế, đi cùng một hệ thống camera đột phá đến khó tin.

iPhone Air - Định nghĩa lại sự mỏng nhẹ

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, iPhone Air đã gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ với độ mỏng chỉ 5.6 mm, trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từng được tạo ra. Khung máy làm từ titan cấp độ 5 chuẩn hàng không vũ trụ, kết hợp với kính Ceramic Shield 2 siêu bền ở cả mặt trước và sau, không chỉ mang lại vẻ ngoài sang trọng mà còn đảm bảo độ bền vượt trội. Cảm giác cầm nắm iPhone Air trên tay thực sự khác biệt, nhẹ đến mức gần như "biến mất", đúng như triết lý thiết kế mà Apple theo đuổi.

Camera iPhone Air - Hệ thống nhiếp ảnh "tí hon" mang sức mạnh khổng lồ

Camera Fusion 48MP - Sức mạnh kép trong một ống kính

Thoạt nhìn, iPhone Air chỉ có một camera duy nhất. Nhưng đằng sau ống kính đó là cả một hệ thống Camera Fusion 48MP đầy quyền năng, hoạt động như nhiều camera cao cấp gộp lại.

Chất lượng ảnh 48MP ngoạn mục: Cảm biến chính 48MP cho phép ghi lại những bức ảnh với độ chi tiết sắc nét đến kinh ngạc, từ gân lá của một chiếc cây đến những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.

Telephoto 2x chất lượng quang học: Tích hợp ngay trong cảm biến chính là một ống kính tele 2x, được hỗ trợ bởi Photonic Engine thế hệ mới. Điều này cho phép bạn zoom cận cảnh đối tượng mà không hề làm giảm chất lượng, mang đến những bức ảnh chân dung với chi tiết sống động và màu sắc chân thực.

Hiệu suất ánh sáng yếu vượt trội: Nhờ cảm biến lớn, khẩu độ nhanh và công nghệ chống rung quang học sensor-shift, iPhone Air có khả năng thu sáng xuất sắc, mang lại những bức ảnh thiếu sáng rõ nét và ít nhiễu.

Center Stage và Dual Capture - Nâng tầm sáng tạo nội dung

Không chỉ camera sau, camera trước của iPhone Air cũng là một cuộc cách mạng.

Camera trước Center Stage: Lần đầu tiên, bạn không cần phải xoay ngang điện thoại để chụp ảnh selfie nhóm hay quay video phong cảnh. Cảm biến hình vuông độc đáo cho phép bạn linh hoạt chuyển đổi giữa khung hình dọc và ngang một cách dễ dàng. AI sẽ tự động điều chỉnh khung hình để không bỏ lót bất kỳ ai.

Tính năng Dual Capture hoàn toàn mới: Đây là một công cụ "thay đổi cuộc chơi" cho các nhà sáng tạo nội dung. Dual Capture cho phép quay video đồng thời bằng cả camera trước và sau. Bạn có thể ghi lại phản ứng của mình trong một buổi hòa nhạc, hay bình luận trực tiếp một trận đấu trong khi vẫn bắt trọn mọi khoảnh khắc quan trọng.

Có nên mua iPhone Air không?

iPhone Air không chỉ là một chiếc điện thoại, nó là một tuyên ngôn về phong cách và công nghệ. Nếu bạn là một tín đồ công nghệ yêu thích sự tối giản, tinh tế nhưng vẫn đòi hỏi hiệu năng đỉnh cao và một hệ thống camera linh hoạt, mạnh mẽ để ghi lại mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, iPhone Air chính là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.

Mức giá và các phiên bản của iPhone Air

Nếu iPhone 17 Pro Max có 4 phiên bản dung lượng lưu trữ là iPhone 17 Pro Max 256GB, iPhone 17 Pro Max 512GB , iPhone 17 Pro Max 1TB và đặc biệt là iPhone 17 Pro Max 2TB thì iPhone Air sẽ có 3 tùy chọn bộ nhớ để người dùng lựa chọn: 256GB, 512GB và 1TB.

Giá bán dự kiến tại TopZone (cập nhật ngày 18/09/2025, giá có thể thay đổi):

iPhone Air 256GB : Từ 31.990.000₫

iPhone Air 512GB: Từ 38.490.000₫

iPhone Air 1TB: Từ 44.990.000₫

Sở hữu iPhone thế hệ mới sớm với ngàn ưu đãi hấp dẫn tại TopZone

Để trở thành một trong những người đầu tiên trải nghiệm siêu phẩm, TopZone mang đến những ưu đãi độc quyền và hấp dẫn:

Trả chậm 0%: Sở hữu ngay siêu phẩm với chi phí ban đầu cực thấp, trả trước chỉ từ 10% giá trị máy, kỳ hạn linh hoạt đến 12 tháng.

Thu cũ giá cao: Nâng cấp dễ dàng với chương trình trợ giá lên đến 3 triệu đồng khi đổi thiết bị cũ.

Trong bối cảnh nhu cầu iPhone 17 series và iPhone Air tăng cao, việc chọn nơi mua uy tín là điều quan trọng. TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo.

Trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm iPhone Air và iPhone 17 series. Mua ngay tại TopZone!