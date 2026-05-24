“Siêu nhân” không cần biết bay: Câu chuyện về người cha có con bại não chạm đến trái tim của nhiều người

Không có áo choàng, không biết bay, cũng chẳng sở hữu sức mạnh phi thường như trong truyện tranh. Nhưng tại ngày hội "Vì những nụ cười trở lại" diễn ra ở Hà Nội, nhiều người đã gặp những "siêu nhân" theo cách đặc biệt nhất: những đứa trẻ bại não đang từng ngày nỗ lực đứng dậy khỏi "vương quốc sàn nhà" của chính mình.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn artbook Siêu nhân bay qua sàn nhà, đây là dự án do ông Bùi Mạnh Hà cùng tác giả Lê Thị Minh Nguyệt thực hiện. Không gian triển lãm và chuỗi hoạt động trải nghiệm tại đây đã mang đến góc nhìn đầy khác biệt về trẻ khuyết tật: không bi lụy, không tô đậm nỗi đau, mà tập trung vào nghị lực sống và khả năng tận hưởng hạnh phúc "ngay bây giờ".

Ngay từ khu vực "ByNow Station", khách tham dự đã được dẫn vào hành trình thị giác tái hiện thế giới của trẻ bại não. Từ cảm giác bình yên trong bụng mẹ cho đến những thử thách nghiệt ngã khi lớn lên, mọi chi tiết đều được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh đầy cảm xúc.

Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở cách kể chuyện không đặt trẻ khuyết tật trong vai trò "đáng thương", mà như những nhân vật chính đang từng ngày vượt qua giới hạn cơ thể. Xen giữa không gian ấy là hình ảnh của các tổ chức đồng hành, những cá nhân âm thầm hỗ trợ trẻ em khuyết tật suốt nhiều năm qua. Tất cả tạo nên một bức tranh cộng đồng nhiều màu sắc, nơi mỗi nụ cười của trẻ đều là kết quả của sự thấu hiểu và đồng hành bền bỉ.

Anh Bùi Mạnh Hà, tác giả cuốn sách và cũng là Phó Chủ tịch Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam

Nhân vật trung tâm của cuốn sách là Mark - một "siêu nhân" không biết bay. Với cậu bé, "siêu năng lực" lớn nhất lại là khả năng thư giãn để vượt qua những cơn đau thể xác trong quá trình tập vật lý trị liệu.

Trong thế giới của Mark, thử thách lớn nhất không phải giải cứu hành tinh, mà là cố gắng đứng dậy khỏi sàn nhà, nơi được ví như "vương quốc" nhỏ bé của các em. Qua nét vẽ đầy màu sắc của họa sĩ Funtikid, những buổi tập luyện mệt mỏi được biến thành hành trình phiêu lưu kỳ thú, nơi Mark có thể "bay qua" mọi giới hạn cơ thể bằng trí tưởng tượng và ý chí sống mạnh mẽ.

Không chỉ dừng ở một cuốn sách thiếu nhi, sự kiện còn mở ra cuộc đối thoại về cách xã hội nhìn nhận người khuyết tật. Tại buổi talkshow, nhiều chuyên gia tâm lý, đại diện cộng đồng người khuyết tật và nhà làm truyền thông đã cùng bàn luận về việc thay đổi hình ảnh người yếu thế trên truyền thông đại chúng.

Ông Bùi Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam chia sẻ rằng điều quan trọng nhất không phải chờ đến khi mọi thứ hoàn hảo mới cho phép bản thân hạnh phúc. Theo ông, triết lý "ByNow" chính là sống vui vẻ ngay lúc này, ngay cả khi cuộc sống vẫn còn nhiều khiếm khuyết.

Sự kiện còn có phần trình diễn rap "ByNow Cha và con" của rapper 16 tuổi Alex Khởi Minh cùng hoạt động trao tặng hàng nghìn cuốn sách cho trẻ em bại não, khiếm thính và khuyết tật trên cả nước. Một cuốn sách nhỏ, nhưng mang theo khát vọng rất lớn: để mọi đứa trẻ, dù khác biệt thế nào, cũng được nhìn nhận bằng sự tôn trọng và yêu thương.