Siêu mẫu Võ Hoàng Yến tung chiêu hất váy, càn quét show diễn của NTK Nguyễn Minh Tuấn

Giới mộ điệu được phen mãn nhãn trước BST mới mang tên “Radiance - Hào quang” vừa được NTK Nguyễn Minh Tuấn trình làng trong khuôn khổ sự kiện VietNam International Fashion Festival.

Được mệnh danh là "Nhà thiết kế của các Hoa hậu", show diễn của NTK Nguyễn Minh Tuấn không thể nào thiếu vắng những nàng Hoa - Á hậu, người đẹp đình đám.

Trong show "Radiance - Hào quang", Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 - Nguyễn Lê Ngọc Thảo và Người đẹp biển Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Lê Hoàng Phương lần lượt đảm nhận vai trò First Face. Trong khi đó siêu mẫu Võ Hoàng Yến và người đẹp Lily Chen giữ vị trí Vedette.

Siêu mẫu - Á hậu Võ Hoàng Yến

Á hậu Ngọc Thảo

Ca sĩ Lily Chen

“Radiance - Hào quang” gồm 30 thiết kế, nằm trong bộ sưu tập lớn “The Glory - Con đường danh vọng”, show diễn thời trang cá nhân của NTK Nguyễn Minh Tuấn sắp sửa trình làng thời gian tới.

Bộ sưu tập với tông màu đỏ, vàng xanh chủ đạo, mang tinh thần chiến binh và nữ quyền với những đường cắt mạnh mẽ, dứt khoát, hướng đến hình tượng người phụ nữ hiện đại và độc lập! Đằng sau ánh hào quang, sự rực rỡ sắc màu luôn là những con người mạnh mẽ nhất, nghị lực nhất.

“Radiance - Hào quang” gửi gắm thông điệp “Believe In Yourself - Anything is Possible” (Hãy tin vào chính mình - Hào quang sẽ luôn bên cạnh bạn!). Ngoài tài năng sẵn có, “Hào quang” chỉ đến khi bạn nỗ lực và phấn đấu không ngừng.

Ngắm nhìn những thiết kế của “Radiance - Hào quang”, NTK Nguyễn Minh Tuấn chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng với những trang phục cực kì tinh tế và sắc sảo của mình, giúp tôn lên được vẻ đẹp của người phụ nữ.

Cách đây không lâu, NTK Nguyễn Minh Tuấn vừa gấp rút hoàn thành chiếc váy mang tên “Hào quang” cho đương kim Miss Grand International 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên xuất hiện tại đêm chung kết Miss Grand ChiangMai 2022 tại Thái Lan.

Bộ đầm dạ hội "Hào Quang" sau khi đăng quang của Thùy Tiên được NTK Nguyễn Minh Tuấn thực hiện vẻn vẹn trong 6 ngày.

Trước đó, anh cũng là người đứng sau bộ váy dạ hội mang tên "Giấc mơ vương miện", giúp Nguyễn Thúc Thùy Tiên tỏa sáng trong đêm chung kết Miss Grand International 2021.

Cả hai bộ đầm Bán kết và Chung kết Miss Grand của Thùy Tiên đều do NTK Nguyễn Minh Tuấn sáng tạo nên.

Bộ sưu tập “Radiance - Hào quang” trình diễn tại VietNam International Fashion Festival được thực hiện bởi NTK Nguyễn Minh Tuấn, với sự đồng hành của stylist Louis Huy Đặng, phụ kiện giày đến từ thương hiệu XT by Nguyễn Đoàn Yến Xuân.