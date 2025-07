Siêu mẫu triệu đô giàu nhất thế giới vướng drama ngoại tình ở tuổi 43

Gisele Bundchen là một trong những siêu mẫu huyền thoại của làng mốt thế giới, biểu tượng nhan sắc và thần thái của thập niên 2000. Sinh ra tại Brazil, cô từng là “thiên thần nội y” đình đám của Victoria’s Secret, góp phần định hình chuẩn mực vẻ đẹp khỏe khoắn, quyến rũ thời bấy giờ. Mỹ nhân sinh năm 1980 sở hữu gương mặt sắc sảo, sống mũi cao, ánh mắt sâu cùng thần thái lạnh lùng và cuốn hút đến lạ. Không chỉ là người mẫu được săn đón hàng đầu, cô còn được tôn vinh với biệt danh “Brazilian Bombshell” - biểu tượng sắc đẹp bốc lửa của Nam Mỹ.

Vẻ đẹp của Gisele Bundchen từng khuynh đảo làng mốt thế giới những năm 2000s.

Vóc dáng gợi cảm cùng vẻ đẹp ấn tượng giúp Gisele trở thành một trong những "thiên thần" đắt giá nhất của Victoria's Secret. Siêu mẫu còn được ưu ái mặc hai bộ Fantasy Bra lần lượt năm 2000 (đạt kỷ lục Guinness vì có giá đến 15 triệu USD) và 2005.

Gisele Bundchen không chỉ là một siêu mẫu, cô còn là người đã góp phần chấm dứt thời kỳ thống trị của những người mẫu “size 0” gầy gò bằng chính vóc dáng khỏe khoắn, quyến rũ và tràn đầy sức sống. Sự xuất hiện của cô tại các sàn diễn quốc tế như một làn gió mới, mang đến hình ảnh một người phụ nữ gợi cảm nhưng vẫn đầy năng lượng. Thời điểm đó, Gisele đắt giá đến mức Victoria’s Secret từng sẵn sàng chi đến 100 triệu USD (trong khi hợp đồng thiên thần thời điểm đó không quá 20 triệu USD) để níu giữ cô tiếp tục làm “thiên thần nội y” mà vẫn thất bại.

Rời Victoria's Secret nhưng Gisele vẫn đạt đỉnh sự nghiệp khi oanh tạc các sàn diễn lớn nhất thế giới, từ Chanel, Dolce & Gabbana đến Versace, Louis Vuitton... đưa cô trở thành siêu mẫu giàu nhất thế giới. Theo Forbes, Gisele vẫn giữ vững danh hiệu siêu mẫu kiếm tiền nhiều nhất 2023 với khối tài sản lên đến 400 triệu USD.

Sự nghiệp đỉnh cao của Gisele Bundchen giúp cô trở thành một trong những biểu tượng của làng mốt thế giới. Với nét đẹp sắc sảo, vóc dáng lý tưởng và thần thái đỉnh cao, cô đã tái định nghĩa chuẩn mực người mẫu thời hiện đại: không còn gầy yếu, mà là mạnh mẽ và rực rỡ.

Một trong những scandal làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Gisele chính là nghi vấn ngoại tình vì công khai mối quan hệ với Joaquim Valente sau khi ly hôn huyền thoại bóng bầu dục Tom Brady. Đáng ngờ hơn, Joaquim còn là huấn luyện viên riêng của con trai cô từ năm 2021, trong khi đến tận 10/2022, Gisele mới "dứt tình" Tom Brady và công khai hẹn hò với Joaquim Valente khoảng giữa năm 2023, khi siêu mẫu này đnag ở tuổi 43.

Mốc thời gian hai người gặp gỡ, công khai hẹn hò sau ít tháng Gisele ly hôn cho đến quyết định có con chung sau một năm yêu nhau khiến nữ siêu mẫu hứng nhiều chỉ trích, nghi vấn cặp đôi đã có "tư tình" trong thời gian cô chưa ly hôn. Tin đồn này ngày một rầm rộ đến mức siêu mẫu Brazil phải lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc trong một bài phỏng vấn với The New York Times vào năm 2024, khẳng định: “That is a lie” (“Đó là lời nói dối”). Dù vậy, Gisele vẫn không có được sự tin tưởng, hình ảnh của cô cũng bị ảnh hưởng không ít.

Tom - Gisele từng là một trong những cặp đôi quyền lực nhất Hollywood.

Việc nhanh chóng công khai tình mới và có con chung hậu ly hôn khiến siêu mẫu đình đám nhận nhiều chỉ trích vì nghi vấn ngoại tình.