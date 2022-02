Siêu mẫu Hà Anh có 1 cậu em trai CỰC PHẨM: Tốt nghiệp Tiến sĩ ĐH Cambridge, từng làm việc ở Facebook, hiện về nước giữ chức khủng

Hà Anh (sinh năm 1982) là một trong những chân dài đình đám của làng mẫu Việt Nam. Ngoài tài năng trên sàn diễn, người đẹp 8x còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi xuất thân trong một gia đình tri thức danh giá. Bản thân cô cũng có học vấn khủng.

Theo đó, nữ siêu mẫu là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và từng xin được học bổng 80% của trường Broomsgrove, Anh. Sau đó, cô theo học tại Đại học Reading, khoa Quản lý Doanh nghiệp. Bố cô là họa sĩ thiết kế phim truyện Vũ Huy, mẹ là nhà báo - dịch giả Lệ Hà.

Siêu mẫu Hà Anh.

Ông nội của Hà Anh là cố nhà văn Vũ Tú Nam, bà nội là nhà báo Thanh Hương - nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam. Em gái Hà Anh - Hà My theo học ngành Quản trị kinh doanh tại trường London School of Business and Management (London - Anh Quốc).

Bên cạnh đó, gia đình của Hà Anh còn có một nhân vật cực đỉnh khác mà ít người biết. Theo đó, nữ siêu mẫu có một người em họ tên Đặng Hoàng Vũ, sở hữu học vấn cực đỉnh! Trên trang Facebook cá nhân, Hà Anh từng nhiều lần chia sẻ về "em Đốm" - tên thân mật của Đặng Hoàng Vũ.

Cậu em "cực phẩm" - tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Cambridge, từng làm ở Facebook, hiện là Giám đốc của Momo

Đặng Hoàng Vũ sinh năm 1982, từng tốt nghiệp Tiến sĩ Toán học tại Đại học Cambridge - đại học lâu đời thứ 2 tại Anh, sau Đại học Oxford và là đại học lâu đời thứ 4 trên thế giới. Những năm qua, Đại học Cambridge luôn nằm trong danh sách những đại học top đầu thế giới và là cái nôi đào tạo nên nhiều nhà toán học, khoa học, và chính trị gia kiệt xuất.

Dù theo học ngành Toán học nhưng sau đó, em họ siêu mẫu Hà Anh lại làm trái ngành, chuyển sang mảng data, AI. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Đặng Hoàng Vũ từng chia sẻ: "Sau khi học Toán xong, đến lúc tốt nghiệp Tiến sĩ rồi thì tôi đi một hội chợ nghề nghiệp hướng nghiệp và thấy phần mềm AI hồi đấy nó phát hiện người đột nhập vào ga tàu, đi ngang đường tàu hỏa nguy hiểm nó tự động cảnh báo, thấy hay hay nên tôi xin vào làm".

Em họ của siêu mẫu Hà Anh - Tiến sĩ Đại học Cambridge Đặng Hoàng Vũ.

Đặng Hoàng Vũ từng làm việc tại Tập đoàn HP (Hewlett-Packard) tại Anh. Sau đó, anh làm việc trong bộ phận bảo vệ người dùng tại Facebook, sử dụng công nghệ AI chống các tin xấu về y tế trên hơn 40 thị trường toàn cầu. Sau 12 năm sống, học tập và làm việc tại Anh, Đặng Hoàng Vũ quyết định về nước và đầu quân vào FPT tháng 10/2014, sau đó giữ chức vụ Giám đốc Khoa học Ban Công Nghệ Tập đoàn FPT.

Từ tháng 5/2021, Đặng Hoàng Vũ phụ trách việc phát triển các nền tảng ứng dụng dữ liệu và AI trong các mảng kinh doanh của MoMo. Hiện tại, em họ siêu mẫu Hà Anh giữ vị trí Giám đốc AI mảng Tăng trưởng Kinh doanh, phụ trách việc phát triển các nền tảng ứng dụng dữ liệu và AI trong các mảng kinh doanh của Momo.





