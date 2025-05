Siêu Lợi Suất VIB: Quỹ thưởng không giới hạn cán mốc nửa tỷ, mỗi phút đều cho bạn lý do kích hoạt

Với hàng chục ngàn người dùng tài khoản Siêu Lợi Suất mới của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) 3 tuần qua, câu trả lời là: Kích hoạt siêu tính năng đánh thức dòng tiền nhàn rỗi trên MyVIB và bắt đầu hành trình trở thành tỷ phú với "Phi vụ tiền tỷ".

Chỉ một chạm kích hoạt, hàng chục ngàn người dùng Siêu Lợi Suất mới đã lần lượt bước vào một hành trình tài chính vừa đơn giản, đầy cảm hứng, nơi mỗi phút đều có phần thưởng mới. Đáng chú ý, Quỹ thưởng không giới hạn chia đều của "Phi vụ tiền tỷ" đã cán mốc nửa tỷ, và vẫn đang tiếp tục tăng mạnh từng ngày khi số người dùng Siêu Lợi Suất mới tăng lên (cứ mỗi 5.000 khách hàng kích hoạt mới, VIB thêm 50 triệu đồng vào quỹ thưởng).

Từ một chạm, dòng tiền ngủ quên trở thành cơ hội tiền tỷ

Một khách hàng có tên trong danh sách trúng iPhone 16 Pro Max tuần qua đã mô tả lại hành trình "Phi vụ tiền tỷ" của VIB như sau: "Hãy thử hình dung, bạn mở ứng dụng MyVIB, kích hoạt tính năng, trở thành chủ tài khoản Siêu Lợi Suất. Ngay lập tức, dòng tiền ngủ quên của bạn sẽ sinh lời mỗi ngày đến 4.3%/năm. Đặc biệt, bạn được nhận 1 lượt Lật thẻ nhận quà bí ẩn – một trải nghiệm nhỏ nhưng đủ để khiến bạn hồi hộp chờ đợi màn hình hiện lên phần thưởng tiền mặt đầu tiên. Tiếp đó, bạn duy trì số dư từ 1 triệu đồng trong tài khoản Siêu Lợi Suất. Ngày hôm sau, hệ thống lại tặng bạn thêm lượt 1 Lật thẻ nhận iPhone 16 Pro Max hoặc tiền thưởng. Bạn thầm nghĩ không dễ trúng, nhưng dĩ nhiên vẫn thử, và thật bất ngờ nếu màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ Chúc mừng bạn nhận được phần thưởng iPhone 16 Pro Max hoặc tiền mặt, đúng không?"

"Nếu chưa may mắn trúng giải ở các phần chơi này, đừng dừng lại, cứ tiếp tục duy trì tiền nhàn rỗi trong tài khoản Siêu Lợi Suất, khi số dư bình quân 10 ngày bất kỳ đạt từ 20 triệu đồng, bạn sẽ còn tiến gần hơn đến cơ hội nhận thưởng 1 tỷ đồng. Đặc biệt, bạn cũng sẽ trở thành một phần của Quỹ thưởng không giới hạn chia đều mà VIB vẫn đổ tiền thêm khi số khách hàng tham gia sản phẩm tăng lên", khách hàng đã trúng thưởng nói thêm.

Ra mắt từ ngày 17.02.2025, tài khoản Siêu Lợi Suất đã có hàng trăm ngàn người sử dụng bởi mức lợi suất mỗi ngày lên đến 4,3%/năm, tính năng gửi rút linh hoạt và lợi tức luôn được đảm bảo. Chương trình "Phi vụ tiền tỷ" là một chuỗi ưu đãi kèm theo dành cho khách hàng mới kích hoạt, thu hút hơn 50.000 người dùng mới từ khi triển khai vào cuối tháng 04.2025. Trung bình mỗi phút VIB tung 1 giải tiền mặt cho khách mới, hiện mỗi ngày đều có một khách lật trúng iPhone (tổng 90 chiếc).

Quỹ thưởng không giới hạn chia đều vượt nửa tỷ, vẫn đang tiếp tục tăng mạnh

Cứ mỗi 5.000 tài khoản được kích hoạt, Quỹ thưởng không giới hạn chia đều lại được VIB thêm 50 triệu đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được chia đều vào cuối chương trình cho người dùng mới có số dư bình quân 10 ngày bất kỳ trong thời gian diễn ra ưu đãi đạt từ 20 triệu đồng. Đây không là cuộc chơi may mắn cá nhân, mà là một hành trình cộng đồng, nơi càng nhiều người tham gia, cơ hội nhận thưởng và số tiền chia thưởng càng lớn cho tất cả.

"Tôi là một khách hàng Siêu Lợi Suất mới, tôi mở app MyVIB mỗi sáng như một thói quen, vừa để kiểm tra lợi tức tăng lên, vừa hồi hộp chờ lượt Lật thẻ xem hôm nay mình có may mắn không. Chưa trúng giải, tôi vẫn thấy vui khi thấy Quỹ thưởng chia đều tăng lên và cơ hội trúng 1 tỷ vẫn còn dành cho tôi. Quỹ thưởng hiện hơn nửa tỷ rồi, tăng rất nhanh. Càng nhiều người tham gia, tiền chia thưởng của mình cũng tăng. Cảm giác đếm ngược đến ngày chia thưởng cứ như… chờ tới Tết vậy đó!", Minh Tú, 27 tuổi, nhân viên văn phòng, TP.HCM cho hay.

Chị Hoài Hương, 42 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở Quảng Trị cũng cho biết, "Kích hoạt tính năng này từ cuối tháng 4, tôi duy trì số dư hơn 20 triệu trong tài khoản Siêu Lợi Suất liên tục 2 tuần rồi, mong được gọi tên ở giải 1 tỷ lắm! Biết là khó, nhưng thấy người khác trúng iPhone, tiền thưởng đều đều mỗi ngày, tôi nghĩ… sao không thể là mình?".

Không chỉ là trúng thưởng – trở thành chủ tài khoản Siêu Lợi Suất là thay đổi cả tư duy tài chính

Phía sau sự sôi động của từng lượt lật thẻ, mỗi phần thưởng nhận được không chỉ mang lại niềm vui, mà còn là động lực để nhiều người thay đổi cách sử dụng tiền nhàn rỗi.

Tài khoản Siêu Lợi Suất của VIB đã chứng minh rằng: Không cần kỳ hạn, không cần "khóa" tiền, bạn vẫn có thể để tiền nhàn rỗi sinh lời mỗi ngày với lợi suất lên tới 4,3%/năm, đồng thời thoải mái sử dụng để chi tiêu, chuyển khoản, thanh toán bất kỳ lúc nào mà vẫn giữ lại được lợi tức đã tích lũy. Đây chính là cách VIB giúp người Việt đánh thức dòng tiền nhàn rỗi, bước vào giải pháp quản lý tài chính cá nhân mới, nơi mỗi người đều có thể tối ưu từng đồng vốn, tận hưởng hành trình tài chính vừa tiện lợi, vừa nhiều cơ hội.

Giữa lúc bạn đang đọc những dòng này, có thể lại vừa có một người dùng Siêu Lợi Suất mới trúng tiền mặt hoặc iPhone. Phần thưởng 1 tỷ đồng vẫn đang chờ người may mắn nhất. Quỹ thưởng chia đều vẫn tiếp tục tăng. Bạn chỉ cần một chạm để kích hoạt, hãy tải hoặc truy cập MyVIB ngay hôm nay để sử dụng tài khoản Siêu L ợ i Su ấ t , nơi dòng tiền nhàn rỗi của bạn sinh lời mỗi ngày, và cơ hội trúng thưởng cũng đến mỗi ngày.

Tìm hiểu thêm về "Phi vụ tiền tỷ" t ạ i đây .