SIÊU BÃO RAI mạnh lên cấp 15, giật trên cấp 17 trong đêm, trở thành cơn bão lớn nhất lịch sử từng được ghi nhận ở Biển Đông

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, vào lúc 01 giờ ngày 19/12, siêu bão số 9 RAI vẫn tiếp tục giữ nguyên cường độ với sức gió mạnh nhất cấp 15 (165-185km/h), giật trên cấp 17.

Vị trí tâm bão vào thời điểm trên cách Bình Định khoảng 359km, cách Khánh Hòa khoảng 347km về phía Đông.

Trước đó, khi quét qua xã đảo Song Tử Tây, bão số 9 đã quật đổ hai cột đo gió của Trạm khí tượng Hải văn Song Tử Tây khiến trạm khí tượng bị mất kết nối.

Số liệu gió mạnh nhất ghi nhận được trước khi mất tín hiệu là vào lúc 13h52', tốc độ gió lớn nhất ghi nhận được là 45.61m/s (cấp 14), giật 56.79m/s (cấp 17). Đây là cường độ gió lớn nhất trong lịch sử từng đo được trên mạng lưới trạm quan trắc KTTV của Việt Nam.

Sóng biển rất lớn trên vùng biển Nha Trang được người dân ghi lại vào tối 18/12.

Vào thời điểm bão bắt đầu vào biển Đông, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã liên tục phát đi những cảnh báo về cơn bão nguy hiểm này. Các chuyên gia khí tượng nhận định, đây là cơn bão mạnh hiếm gặp nhiều năm qua.

Trong khoảng 50 năm gần đây, theo thống kê có 8 cơn siêu bão (đạt từ cấp 16 trở lên) xuất hiện trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương. Trong đó, năm 2016 có một cơn siêu bão. Mặc dù khi vào biển Đông, cơn siêu bão này suy yếu chỉ còn cấp 10-11, tuy nhiên trước đó trên vùng biển Philipines thì cơn bão này cũng đạt cấp 16.

Như vậy có thể thấy, siêu bão Rai cũng là một trường hợp hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh kết hợp nên từ đêm 18/12 đến hết 19/12, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ gần sáng và ngày 19/12 đến ngày 20/12, trên đất liền các tỉnh/thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7; trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 9.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân không nên ra đường Mọi người không ra ngoài đường nếu thấy gió mạnh từ cấp 7-8 trở lên.

Ngoài ra, theo dự báo từ cơ quan khí tượng Nhật Bản, khoảng 10h sáng 19/12, bão sẽ di chuyển đến ngang vĩ độ của Tuy Hoà, cách Tuy Hòa khoảng 200km, vẫn mạnh cấp 15 giật cấp 17-18.