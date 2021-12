Siêu bão RAI giật cấp 17 vào biển Đông chiều tối nay, miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường

Theo TTKTTVQG, hồi 13 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, như vậy chiều tối nay bão sẽ đi vào Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.

Dự báo đường đi bão số 9. Ảnh: TTKTTVQG.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 07 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển Bình Định-Khánh Hòa khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 07 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển Đà Nẵng-Bình Định khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ có xu hướng giảm dần; trong 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ bão tiếp tục có xu hướng giảm dần.

Trong khi đó, tại miền Bắc, một bộ phận không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc. Dự báo ngày và đêm nay (17/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay (17/12) đến ngày 18/12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ đêm nay (17/12), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ.

