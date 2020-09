Showbiz Việt có 3 cô em chồng của sao nữ thân thiết với chị dâu còn hơn cả anh trai, nhìn tình cảm họ dành cho nhau mà ai cũng ngưỡng mộ

Uyển Ân – Hari Won

Trấn Thành – Hari Won luôn được coi là một trong những cặp đôi hot nhất nhì showbiz Việt. Và mặc dù là một nàng dâu Hàn nhưng không thể phủ nhận Hari hòa nhập rất tốt với gia đình ông xã cũng như hai cô em chồng.

Hari Won chụp ảnh cùng gia đình Trấn Thành.

2 cô em gái của Trấn Thành rất quý chị dâu.

Đặc biệt, Hari Won có vẻ rất thân thiết với cô em út là Uyển Ân. Nữ ca sĩ không chỉ có mối quan hệ rất tốt mà còn sẵn sàng sắm đồ hiệu tặng em chồng nhân dịp sinh nhật 20 tuổi. Không những vậy, Huỳnh Ân cũng là cô em gái được Hari Won mời tham gia diễn xuất trong một dự án phim do cô sản xuất mới đây.

Uyển Ân là em út, là thành viên gần như thân thiết nhất với Hari.

Hari Won tặng quà hàng hiệu cho Uyển Ân.

Trong những bức ảnh ngoài đời hay đi du lịch, Hari và Uyển Ân cũng có những hành động, cử chỉ vô cùng thân mật. Nhiều người thậm chí còn đùa rằng nhìn họ như là hai chị em ruột chứ không phải là có liên quan tới Trấn Thành nữa luôn.

Hai chị em thường xuyên đi du lịch cùng nhau.

Tiên Nguyễn - Tăng Thanh Hà

Làm dâu nhà hào môn, thật không ai ngờ Tăng Thanh Hà lại có mối quan hệ tốt đẹp đến bất ngờ với các em chồng, mà đặc biệt là cô em Tiên Nguyễn. Nhiều người còn nhận định, Tăng Thanh Hà quá khéo léo vì luôn biết cách giữ mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên trong gia đình chồng chỉ bằng những hành động rất nhỏ.

Tăng Thanh Hà có dấu ấn đậm nét trong gia đình nhà chồng đại gia.

Tăng Thanh Hà và Tiên Nguyễn khi cùng tham gia một sự kiện.

Ai cũng biết, Tăng Thanh Hà rất khéo làm bếp và cô dường như đã và đang dùng tài năng này của mình để "lấy lòng" các em chồng. Cộng đồng mạng đã nhiều lần chứng kiến cảnh cô vào bếp chuẩn bị món ăn mà Tiên Nguyễn rất thích. Nhìn thành quả sau khi ra lò, ai cũng phải ngưỡng mộ tình chị dâu – em chồng vô cùng bền chặt.

Ngọc nữ Tăng Thanh Hà vào bếp nấu ăn cho Tiên Nguyễn, một lần là món ăn vặt và lần sau là món bún ngon tuyệt.

Đổi lại, Tiên Nguyễn cũng nhiều lần dành cho Tăng Thanh Hà tình cảm đặc biệt. Bằng chứng là vào sinh nhật Tăng Thanh Hà năm 2019, Tiên Nguyễn cũng gửi lời chúc sớm. Trong đó, Tiên Nguyễn đã chia sẻ hình ảnh của chị dâu kèm dòng chú thích: "Also Happy birthday my other sister" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật một người chị gái khác của tôi). Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ thấy, Tăng Thanh Hà rất được lòng mọi người trong gia đình chồng đến như thế nào rồi.

Tiên Nguyễn rất tình cảm với chị dâu.

Ông Thoại Liên - Đông Nhi

Cặp vợ chồng son Đông Nhi – Ông Cao Thắng đang chuẩn bị chào đón con gái đầu lòng. Và trong mối quan hệ với nhà chồng, Đông Nhi dường như rất thân với Thoại Liên, em gái của Ông Cao Thắng. Đã nhiều lần, cư dân mạng đã không khỏi bất ngờ khi thấy hai chị em thực sự rất giống nhau.

Hai vợ chồng Đông Nhi - Đông Cao Thắng và cô em chồng Ông Thoại Liên.

Họ rất thân thiết với nhau.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng bên nhau được 10 năm, đương nhiên tình cảm chị dâu em chồng cũng được gắn kết ngót cũng 10 năm có lẻ. Và vì chỉ hơn kém nhau đúng 1 tuổi nên cặp chị em này dường như hợp nhau về mọi khoản, từ thời trang cho đến lối sống.

Hiện tại, dù đang sinh sống tại nước ngoài nhưng Thoại Liên giữ được mối quan hệ vô cùng thân thiết với chị dâu Đông Nhi. Minh chứng cho việc này, mỗi khi rảnh cặp đôi ngôi sao lại dành thời gian sang nước ngoài thăm em gái và ngược lại.