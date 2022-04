Show Hương Giang đột ngột phát tập bổ sung: Không thấy Hà Anh - Xuân Lan mà chỉ có Dược Sĩ Tiến, đáp trả vụ thiên vị Á Quân hơn Quán Quân

Trước thềm Chung kết The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ, Dược Sĩ Tiến đã có buổi gặp gỡ, trao đổi cùng Top 7 để ôn lại kỷ niệm cũng như hé lộ những bí mật sắp sửa hé lộ trong đêm thi quan trọng.

Hà Anh - Xuân Lan - Hương Giang không xuất hiện trong tập phát sóng bổ sung này. Thay vào đó, chỉ có Dược Sĩ Tiến nói chuyện với các thí sinh.

Buổi gặp gỡ này sau đó được ghi hình lại và phát trên kênh YouTube chính thức của công ty Hương Giang. Vậy là thay vì phát sóng tập Chung kết The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ, ban tổ chức chương trình lại phát tập bổ sung chỉ có Dược Sĩ Tiến và 7 thí sinh xuất sắc nhất. Đương nhiên, các huấn luyện viên như Hương Giang - Xuân Lan - Hà Anh không xuất hiện.

Tại đây, Dược Sĩ Tiến cũng phân trần chuyện chương trình chỉ sử dụng drama của huấn luyện viên Hương Giang - Xuân Lan - Hà Anh để thu hút sự chú ý của khán giả: "Bản thân anh cảm thấy vui nhất vì khán giả quan tâm đến chương trình, thành công hơn những gì mà anh và Hương Giang dự kiến. Khán giả họ có chú ý đến chương trình thì họ mới có thể chú ý đến thí sinh. Hầu hết các thí sinh đều chưa được khán giả quan tâm nhiều hoặc chỉ from zero, nếu như không có các HLV có sức hút thì không ai quan tâm đến chương trình. Do đó, dù cho ai quan tâm như thế nào thì chương trình cũng đã thành công".

Dược Sĩ Tiến.

Không chỉ giãi bày những thắc mắc của Top 7, Dược sĩ Tiến cũng lần đầu chia sẻ cho khán giả truyền hình về giải thưởng mà Quán Quân, cũng như 2 Á Quân nhận được. Xoay quanh câu chuyện Quán Quân ở nhà, Á Quân đi thi quốc tế, Dược Sĩ Tiến chia sẻ: "Thứ nhất, The Next Gentleman không tìm kiếm nam vương. Tiêu chí từ đầu chương trình đưa ra: Ngoại hình, chiều cao không quan trọng. Do đó, Quán Quân không nhất thiết phải đi thi nam vương, đó là tiêu chí xuyên suốt của chương trình. Thứ 2, Quán Quân đã có danh hiệu, do đó, nhà sản xuất đã cố gắng thương thảo với đơn vị nắm bản quyền để Top 3 bước ra khỏi chương trình đều có danh hiệu".

Hình ảnh các thí sinh tham gia buổi nói chuyện với Dược Sĩ Tiến.

"Thứ 3, khi các bạn chưa vào đến Bán kết, Chung kết đã có sự quan tâm của nhãn hàng rồi. Do đó, việc các bạn đăng quang Quán Quân chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn – trước mắt là giải thưởng hợp đồng truyền thông 1 tỷ từ chương trình. Vì vậy, chúng tôi sẽ lựa chọn Quán Quân phù hợp nhất với tiêu chí đã đưa ra từ đầu. Với Á Quân 1 hay Á Quân 2, việc được dự thi quốc tế cũng là dịp để các bạn tìm được cơ hội lớn hơn cho mình. Nếu dồn hết giải thưởng cho Quán Quân thì phải chăng chúng tôi đang đối xử bất công với Á Quân của mình".

