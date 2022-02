Show của Hương Giang vừa nóng lên đã có thí sinh bị đồn hẹn hò Quỳnh Lương, nhà gái phủ nhận căng đét thế nào?

Nữ diễn viên - người mẫu Quỳnh Lương vừa chính thức lên tiếng vụ bị đồn hẹn hò với thí sinh Minh Kha đang gây chú ý ở chương trình thực tế The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ. Lý do của tin đồn này là do Quỳnh Lương đăng tải dòng trạng thái liên quan đến chuyện yêu đương, còn trước đó thì nữ diễn viên và Minh Kha có chia sẻ hình ảnh thân mật chụp cùng nhau.

Thậm chí, netizen còn đồn đoán rằng vì Minh Kha "cắm sừng" Quỳnh Lương nên mới dẫn đến chuyện tình cảm trục trặc. Dù đây chỉ là tin đồn phiến diện nhưng cũng ảnh hưởng đến Quỳnh Lương rất nhiều.

Với câu hỏi có phải đang hẹn hò cùng thí sinh mới nổi lên từ show The Next Gentleman hay không, Quỳnh Hương lập tức phủ nhận: "Quỳnh không quen ai trong showbiz cả. Chắc là có sự hiểu lầm nào đó, Quỳnh hiện tại đang độc thân và vui vẻ với những gì mình có. Quỳnh không mong tên mình bị gắn với bất kỳ câu chuyện yêu đương chẳng có thật nào, vậy nên nhờ mọi người đừng đồn đoán nữa. Nó thật sự rất là buồn cười".

Về lý do đột nhiên cắt tóc, Quỳnh Lương mật mí rằng cũng có 1 chút liên quan đến chuyện tình cảm riêng tư. Tuy nhiên, đây chỉ là "gia vị của cuộc sống", Quỳnh Lương ở thời điểm hiện tại đủ mạnh mẽ, vững vàng để sống thật vui vẻ, lạc quan.

Quỳnh Lương đang tập trung cho công việc nên cũng muốn gác lại điều không vui trong quá khứ. Nữ diễn viên cho biết cô thuộc mẫu người không suy tính quá nhiều nên khi thấy những bài đăng trên mạng xã hội về chuyện riêng tư của mình, Quỳnh Lương đã rất bất ngờ. Tuy nhiên, việc được khán giả quan tâm, với Quỳnh Lương là điều may mắn.

Minh Kha là 1 trong số những thí sinh nhận được cả 3 sự bình chọn của các các giám khảo The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ. Tuy nhiên, cuối cùng, Minh Kha lại quyết định về với đội Xuân Lan.

Còn Quỳnh Lương là diễn viên - người mẫu quen mặt với khán giả. Quỳnh Lương bắt đầu gây tiếng vang khi đóng vai nữ chính trong MV Màu nước mắt của Nguyễn Trần Trung Quân và Nếu ngày ấy của Soobin Hoàng Sơn.

Quỳnh Lương khiến khán giả nhớ đến không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn toát nên lên thanh thoát, kiêu sa hiếm có khó tìm. Đặc biệt, ánh mắt đầy cảm xúc vừa có chút mạnh mẽ, kiêu kì và cả sự bướng bỉnh của Quỳnh Lương cũng là điểm thu hút khiến cô nàng nổi bật giữa đám đông.

https://afamily.vn/show-cua-huong-giang-vua-nong-len-da-co-thi-sinh-bi-don-hen-ho-quynh-luong-nha-gai-phu-nhan-cang-det-the-nao-20220225211643825.chn