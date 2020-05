Too Hot To Handle đang trở thành chương trình thực tế ăn khách nhất của Netflix. Khán giả bị hấp dẫn vì luật chơi oái oăm với ba điều cấm: không được hôn, không say sưa quyến rũ và không quan hệ tình dục. Trong 24 giờ đầu tiên thực hiện luật cấm, những người chơi phải cố gắng từ chối các cám dỗ.

Chloe - một cô gái xinh đẹp sở hữu năng lượng tích cực trở thành tâm điểm chú ý. Với hành động nhai bao cao su, Chloe khiến khán giả xem chương trình không khỏi bất ngờ. Vì muốn ngăn chặn quan hệ tình dục, các thành viên quyết định bỏ đi bao cao su được nhà sản xuất chuẩn bị trong phòng ngủ. David - một anh chàng điển trai đã đưa một bao cao su màu vàng cho Chloe: “Vị chuối, thử qua chưa. Có cả vị kẹo bong bóng, cô muốn thử cái nào?”.

David đưa bao cao su cho Chloe.

Ngay lập tức, Chloe đã xé gói bao cao su và đưa nó vào miệng thử. Hành động của cô bị một người chơi nữ khác phát hiện. Người này không khỏi sửng sốt: “Sao cô lại làm vậy?”. Tuy nhiên, Chloe vẫn thản nhiên tiếp tục thực hiện việc làm phản cảm trước mặt các người chơi nam. Thậm chí, cô còn nghịch ngợm dùng bao cao su thổi thành bong bóng.

Chloe bị phát hiện thử vị bao cao su trước mặt các người chơi khác.

Cô nghịch ngợm dùng bao cao su để thổi bong bóng.

Chưa dừng ở đó, Chloe còn có những hành động gây tranh cãi khi chủ động tán tỉnh anh chàng David. Trong buổi hẹn lãng mạn, cô đã đưa ngón tay dính đầy sôcôla vào miệng của David. Hành động này khiến David trở nên mất bình tĩnh và muốn được hôn cô. Do mức phạt của một nụ hôn lên đến 3000 USD (tương đương 69 triệu đồng) nên cả hai quyết định lách luật. Chloe và David đã sử dụng một quả dâu đặt vào giữa, đồng thời ăn nó từ hai đầu đối diện để tạo nên kết thúc tốt đẹp cho buổi hẹn hò.

Chloe đang làm công việc người mẫu tại quê nhà Essex, Anh Quốc. Dù luôn tỏa ra năng lượng tích cực nhưng cô từng trải qua nhiều bi kịch trong cuộc sống ngoài đời. Được biết Chloe phải giúp cha cai nghiện ma túy, đồng thời gánh chịu nỗi đau mất đi em trai. Sau khi vượt qua nhiều khó khăn, cô đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ và đóng góp không nhỏ cho quỹ Children With Cancer chuyên hỗ trợ trẻ bị ung thư. Với nghị lực vươn lên, Chloe được trao giải Young People of the Year. Vào năm 2018, cô ký hợp đồng cùng công ty người mẫu và thắng cuộc thi tìm kiếm người mẫu Top Model UK.