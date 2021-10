Shin Min Ah gợi ý 4 kiểu tóc ngắn chuẩn đẹp cho nàng mặt tròn, má phúng phính

Nữ diễn viên Shin Min Ah trở nên quen mặt với khán giả Việt thông qua nhiều bộ phim hot hit, trong đó nổi bật nhất là tác phẩm "Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly" đóng cặp cùng Lee Seung Gi, "Oh My Venus" sánh đôi cùng So Ji Sub và gần đây nhất là "Hometown Cha-Cha-Cha".

Ngoài diễn xuất tốt, gương mặt xinh đẹp với má lúm đồng tiền cực duyên dáng, nụ cười tỏa nắng chính là điều khiến khán giả ấn tượng sâu sắc về Shin Min Ah. Thêm một điểm đặc biệt nữa của nữ diễn viên 37 tuổi, đó là cô sở hữu gương mặt tròn, nên nhan sắc là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét ngọt ngào và sự quyến rũ. Trong suy nghĩ của nhiều người, mặt tròn sẽ là một bất lợi khi lựa chọn kiểu tóc; tuy nhiên, Shin Min Ah đã chứng minh điều ngược lại. Nữ diễn viên đã thử nghiệm nhiều style tóc khác nhau và chỉ riêng tóc ngắn, Shin Min Ah đã có tới 4 gợi ý hợp nàng mặt tròn, chị em hãy tham khảo nhé!



Tóc bob rẽ ngôi lệch

Tóc bob rẽ ngôi chính giữa có thể là "ca khó" cho các nàng mặt tròn, vì lựa chọn này dễ khiến "mặt tiền" trông phúng phính hơn. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi một chi tiết rất nhỏ, đó là rẽ ngôi lệch như Shin Min Ah, visual sẽ khác hẳn. Đường ngôi lệch tạo sự mềm mại cho mái tóc, giúp gương mặt thêm thanh thoát. Shin Min Ah còn khéo để chừa một lọn tóc mai, và điều này càng tạo vẻ cân đối, nhỏ gọn cho khuôn mặt. Cuối cùng, đừng quên uốn cụp nhẹ cho phần đuôi tóc, diện mạo trông sẽ rất chỉn chu, thanh lịch và đẹp hoàn hảo nơi công sở.

Tóc bob dài

Không muốn cắt tóc quá ngắn, chị em có thể tham khảo kiểu tóc bob dài của Shin Min Ah. Độ dài của kiểu tóc này chỉ lửng lơ cỡ xương quai xanh, nên trông nữ tính và duyên dáng. Shin Min Ah còn uốn sóng nhẹ và điều này giúp mái tóc của cô trông bồng bềnh, dày dặn hơn. Cầu kỳ hơn nữa, chị em có thể cắt mái lưa thưa như Shin Min Ah. Việc để mái sẽ mang đến hiệu quả hack tuổi, đồng thời có tác dụng che một số nhược điểm gương mặt, giúp visual lên hương.

Tob bob mái lưa thưa

Nếu không tự tin lắm khi để tóc bob mái dài, chị em có thể cắt mái lưa thưa như lựa chọn của Shin Min Ah. Với kiểu tóc này, nữ diễn viên còn uốn tóc vểnh nhẹ để tạo nét cổ điển, kiêu kỳ cho visual. Đây là kiểu tóc có độ bồng bềnh chuẩn đẹp, và làm tôn lên nét ngọt ngào, rạng rỡ của những nàng mặt tròn. Học tập Shin Min Ah, bạn nên chịu khó tô son môi đỏ khi kết thân với kiểu tóc bob uốn vểnh, mái lưa thưa này, đảm bảo visual sẽ càng thêm quyến rũ, sang chảnh.

Tóc ngắn tỉa layer

Tóc ngắn tỉa layer dễ giữ nếp và không mất nhiều công sức chăm chút như vài kiểu tóc ngắn trên đây. Quan trọng nhất, tóc ngắn tỉa layer đang là mốt vì mang đến cho chị em vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại và hợp với nhiều kiểu gương mặt, kể cả nàng mặt tròn. Cắt tóc ngắn layer, chị em có thể nhuộm nâu như Shin Min Ah để visual thêm tươi trẻ, rạng rỡ, hay kết thân với tóc đen truyền thống cũng vẫn rất xinh.

Ảnh: Sưu tầm