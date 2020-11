Serum vitamin C chuyên trị 2 vấn đề nghiêm trọng nhất của da: Đầu tư một lọ là "cả đời" ấm êm

Vitamin C chính là "thần dược" trẻ hóa da dành cho các chị em. Với những làn da thâm nám, sạm đen hay lấm tấm bết thâm do mụn thì bạn chỉ cần một lọ serum Vitamin C là có thể "hồi sinh" làn da ngay lập tức. Và tất nhiên khi da bạn có đủ mọi vấn đề hay đủ loại da thì vitamin C cũng có những dòng tích hợp thêm để làm dịu sưng tấy, tăng cường dưỡng ẩm, làm đầy nếp nhăn... phù hợp với từng loại da.

* Dành cho da khô, nứt nẻ, in hằn nếp nhăn lão hóa:

1. Lumiere Vital C của Femmue (giá khoảng hơn 1,9 triệu đồng)

Ngoài công dụng siêu việt trong khoản trị thâm nám, giúp da sáng mịn hồng hào của vitamin C thì lọ serum này còn có thêm thành phần dầu dưỡng ẩm và Acid Hyaluronic (HA) khôi phục hàng rào bảo vệ da, dưỡng ẩm kịp thời để làm đầy mọi nếp nhăn lão hóa. Tocopherol - vitamin E làm giảm quá trình lão hóa do các gốc tự do và góp phần bảo vệ da khỏi tác hại của tia nắng mặt trời. Đầu tư 1 lọ serum này bạn không cần đến bất kỳ một sản phẩm chống lão hóa đắt tiền nào khác nữa.



Nơi mua: Blanché Việt Nam



2. Vichy Liftactiv Vitamin C Serum (giá khoảng 750.000 VNĐ)

Với những làn da đã bước qua tuổi 30, các dấu hiệu tuổi tác bắt đầu xuất hiện như thâm nám, nếp nhăn, da xỉn màu, thiếu sức sống… khi đó các bạn cần đến một lọ serum vitamin C giúp bạn chữa trị các vấn đề này. Thành phần chứa 15% vitamin C nguyên chất có công dụng ức chế quá trình hình thành hắc sắc tố, giảm thâm nám, ngăn ngừa lão hóa, giúp da sáng mịn và đều màu. Glycerin trong Vichy Liftactiv có khả năng làm dày lớp biểu bì, kích thích tăng trưởng collagen. Hyaluronic Acid (HA) quá ưu việt với khả năng cấp ẩm cho da giúp da luôn ẩm mượt, căng mịn.





Nơi mua: Vichy Việt Nam



* Dành cho da dầu, da hồn hợp dễ bị mụn trứng cá



1. Triple C Lightning Liquid của Cosrx (giá khoảng 900.000 VNĐ)

Nếu bạn có làn da nhờn thì chắc chắn bạn đã và đang có những vết sẹo do mụn trứng cá để lại. Nhưng tin mừng là nàng da dầu luôn có một lọ serum vitamin C vừa trị thâm, trị sẹo vừa kiềm dầu tối da giúp làn da luôn trong trạng thái khô ráo đó là Triple C Lightning Liquid của Cosrx. Với nồng độ 20,5% vitamin C nguyên chất hoạt động mạnh để đảo ngược sự tăng sắc tố và làm sáng các đốm nâu và sẹo mụn trên da.

Nơi mua: COSRX Việt Nam



2. Serum Klairs Freshly Jiuced Vitamin Drop (giá khoảng 395.000 VNĐ)

Trị mụn xong mới trị thâm, nên khi da hết mụn chỉ còn thâm thì bạn mới dùng vitamin C nhưng riêng Serum Klairs Freshly Jiuced Vitamin Drop lại khác. Ngoài thành phần từ ascorbic acid - là một loại dẫn xuất từ Vitamin C tinh khiết, lọ serum trong suốt này còn có chiết xuất lá rau má giúp ổn định, làm dịu da khi có mụn hay trước những "công kích" khi tiếp xúc với vitamin C. Vậy nên lọ serum này hợp cả với làn da nhạy cảm đang bị mụn hoành hành.

Nơi mua: Watsons



Nguồn: Totalbeauty