Sếp nữ biến thành củ khoai tây giữa cuộc họp online khiến nhân viên cười như bị hấp

Theo Daily Mail, một người sếp đã tự biến mình thành củ khoai tây khi cô ấy chọn nhầm filter trong cuộc họp video trực tuyến. Bất ngờ sao cô này lại không thể tắt được nó. Vị cấp trên này là Lizet Ocampo, giám đốc tại tổ chức phi lợi nhuận People for the American Way, Washington, D.C.

Nhân viên của Lizet là Rachele Clegg không thể bỏ qua việc chụp màn hình khoảng khắc vui nhộn khi sếp đang loay hoay để thoát khỏi filter đó.

Clegg viết "Sếp tôi đã tự biến mình thành củ khoai tây trong cuộc họp nhóm ở ứng dụng Microsoft Teams và không thể tắt đi filter đó. Do đó cô ấy bị mắc kẹt trong củ khoai tây suốt cuộc họp."

Người sếp "khoai tây" Lizet Ocampo.

Ảnh chụp màn hình cho thấy Rachele và một nhân viên khác cười khúc khích trong khi Lizet, tỏ ra bực bội trong hình hài củ khoai tây. Bài đăng của Rachele nhanh chóng thu hút hơn 800.000 lượt thích và gần 190.000 bình luận từ hôm 30/3.

Người sếp dù không dùng Twitter khi bài viết lan tỏa trên mạng nhưng cô đã lên MXH này để đăng tải trạng thái: "Tôi là bà sếp khoai tây đây. Bạn nên nhìn thấy tôi đội vương miện, đúng không nào @billieeilish? Tôi rất vui vì chuyện này giúp mọi người cười. Hãy ở trong nhà và giữ an toàn nhé!".

Đáng chú ý là cô nhân viên Rachele Clegg sau đó đã thông báo tin vui với dân mạng: "Thật vui là sếp sẽ không sa thải tôi vào ngày mai. Mọi người vẫn rất vui vẻ làm việc cùng nhau. Hãy an toàn khi ở nhà và chào mừng sếp khoai tây @mlizetocampo đến với Twitter nào!"

Một sự cố khác về bộ lọc camera cũng từng khiến dân mạng cười nắc nẻ. Đó là trường hợp của Justin Hinton (31 tuổi) - phóng viên của đài truyền hình WLOS ABC 13 ở Bắc Carolina, Mỹ khi anh này đưa tin thời tiết. Thậm chí anh chỉ biết mình đã "hoá sói" khi đọc bình luận trên Facebook.

Theo Daily Mail