Seo Yea Ji khuất phục kẻ thù bằng cách không ngờ tới trên FPT Play

Bộ phim Thiên Nga Bóng Đêm (tựa gốc: Eve) xoay quanh vụ ly hôn bạc tỷ trong một tập đoàn tài phiệt giữa người đẹp Lee Ra El (Seo Yea Ji thủ vai) và chồng Jang Jin Wook.

Trở thành tâm điểm dư luận không chỉ vì giá trị tài sản quá đồ sộ, lên đến 2 nghìn tỷ won, sự kiện này thực chất chỉ là "phát đại bác" đầu tiên mà người phụ nữ này "nã" thẳng vào giới thượng lưu. Ẩn đằng sau là một âm mưu trả thù được tính toán vô cùng chu toàn, kéo dài tận 13 năm của Lee Ra El.

Trước khi trở thành vợ của một tay tài phiệt giàu có, ít ai biết Ra El từng là một đứa trẻ bất hạnh. Phải tận mắt chứng kiến cái chết kinh hoàng của cha từ nhỏ, cô nung nấu ý định hạ bệ ông chủ của tập đoàn LY Group - CEO Kang Yoon Gyeom (Park Byung Eun thủ vai), kẻ đã hủy hoại gia đình Ra El năm xưa. Kể từ thời điểm đó, cô quyết định tự biến mình thành một "bông hồng chết chóc".

Từng bước một, Lee Ra El thâm nhập và kết giao với giới thượng lưu Hàn Quốc, tiếp cận rồi mê hoặc kẻ thù bằng nhan sắc xuất chúng và tài khiêu vũ. Cô khuất phục Yoon Gyeom, khiến anh ta yêu cô tha thiết bất chấp việc đã có vợ con. Trên con đường của cô, luật sư Seo Eun Pyeong (Lee Sang Yeob) cũng vô tình "sập hố".

Vì si mê người đẹp, Eun Pyeong sẵn sàng vứt bỏ con đường chính trị xán lạn trong quốc hội Hàn Quốc, tình nguyện trở thành người đồng hành của Ra El trong mọi rắc rối. Câu chuyện càng trở nên phức tạp với sự xuất hiện của Han So Ra, "chính thất" của Kang Yoon Gyeom. Mối quan hệ ngập chìm trong tình yêu và thù hận giữa bốn người dần rẽ theo hướng không thể ngờ tới.

Thiên Nga Bóng Đêm là bộ phim đánh dấu sự tái xuất của "điên nữ" Seo Yea Ji trên màn ảnh nhỏ sau một thời gian dài im ắng từ những rắc rối liên quan đến bạn trai cũ Kim Jung Hyun. Đây cũng đồng thời là vai diễn đầu tiên của cô kể từ series đình đám Điên Thì Có Sao của đài tvN vào năm 2020. Từ bộ phim này, nữ diễn viên bắt đầu được yêu mến nhờ nhan sắc và khả năng diễn xuất tuyệt vời.

Những rắc rối trong quá khứ tuy đã tác động đáng kể đến sự nghiệp của Seo Yea Ji nhưng nhiều ý kiến cho rằng sự khắt khe của dư luận đã có chiều hướng hạ nhiệt. Mỹ nhân sinh năm 1990 đang dần được công chúng đón nhận trở lại. Với sự trở lại trong Thiên Nga Bóng Đêm, các fan của cô hy vọng rằng Seo Yea Ji sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ cũng như hào quang trước đây của mình.

Trong tạo hình mới, người đẹp It's Okay to Not Be Okay toát lên khí chất u ám, đầy quyến rũ với khuôn mặt sắc lạnh. Chia sẻ về vai diễn của mình, Yea Ji cho biết "Lee Ra El là người đã đánh mất tất cả trước những kẻ hám lợi. Cô bất chấp mọi thứ, từ tình yêu, sự phản bội và tham vọng để tìm cách trả thù cho gia đình".

Từ chia sẻ của So Yea Ji và tạo hình nhân vật mà ekip công bố, có thể thấy nhân vật Ra El rất có thể là một ác nữ vừa đáng thương vừa đáng sợ. Cô duyên dáng, nhẫn nhịn nhưng bên trong đầy sự toan tính, thủ đoạn và lạnh lùng. Đây là một thử thách không hề dễ dàng nhưng mẫu nhân vật phức tạp này dường như luôn được đo ni đóng giày cho Seo Yea Ji.

Eve - Thiên nga bóng đêm được cầm trịch bởi đạo diễn Park Bong Seob. Bên cạnh bộ ba Seo Yea Ji, Park Byung Eun và Lee Sang Yeob, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên thực lực nổi tiếng của màn ảnh Hàn như Yoo Sun, Lee Ha Yul và Lee Il Hwa…

