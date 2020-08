Seo Ye Ji lại đụng độ "Điên nữ Itaewon" khi cùng diện mẫu vòng đang khiến giới mọt phim chao đảo

Không chỉ là hai nàng "điên nữ" hot nhất màn ảnh Hàn từ đầu năm đến nay, Seo Ye Ji và Kim Da Mi còn thường xuyên đụng hàng khiến dân tình khó phân thắng bại. Mới đây hai nàng điên nữ này lại tiếp tục có màn so kè nảy lửa khi cùng diện một mẫu vòng. Ngoài 2 cô nàng trên, thì trong bộ phim She Was Pretty và Thư Ký Kim Sao Thế cũng đều lăng xê miệt mài cho mẫu vòng này. Vậy nên đây đang là thiết kế được các mọt phim vô cùng sủng ái, thi nhau tìm mua.



Vốn sở hữu nhan sắc sang chảnh nên Seo Ye Ji có thể chinh phục được đủ các thể loại trang phục, váy vóc cầu kỳ ấn tượng. Cô thường xuyên diện những mẫu trang sức cầu kỳ giúp diện mạo thêm phần ấn tượng. Trong tập cuối của Điên Thì Có Sao, Seo Ye Ji lăng xê cho mẫu vòng mảnh đính đá của nhà mốt Tiffany & Co.

Dân tình đã tinh ý nhận ra đây đây cũng chính là mẫu vòng mà nàng điên nữ Kim Da Mi đã diện trong Itaewon Class. Đây cũng là thiết kế đến từ nhà mốt Tiffany & Co. Với thiết kế mảnh, phần mặt dây hình vòng cung đơn giản, thiết kết này có thể phù hợp với nhiều style và nhiều gương mặt. Chẳng thế mà dù style khác biệt nhưng 2 nàng điên nữ đều có thể diện đẹp thiết kế này.

Và nếu là một mọt phim chính thống thì hẳn bạn sẽ nhận ra mẫu vòng tương tự cũng từng được Park Min Young và Hwang Jung Eum diện trong 2 bộ phim: Thư Ký Kim Sao Thế và She Was Pretty.

Nhờ sức lăng xê miệt mài của dàn nữ diễn viên nổi đình nổi đám mà mẫu vòng này cũng đang là thiết kế được bao mọt phim thi nhau săn lùng tìm mua. Bên cạnh việc sắm vòng của Tiffany & Co thì một số cửa hàng cũng cho ra những mẫu thiết kế ăn theo mà bạn có thể tham khảo thêm.

