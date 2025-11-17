Sella Trương quyến rũ với thiết kế váy đuôi cá chấm bi trên sàn diễn Valenciani tại Vietnam International Fashion Week

Màn trình diễn đánh dấu một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của đêm thời trang khi nàng hậu 9X cho thấy sự trở lại ổn định và bản lĩnh sau thời gian dài xuất hiện chọn lọc.

Trình diễn trong thiết kế váy đuôi cá dài màu đen chấm bi vàng đặc trưng của bộ sưu tập, Sella Trương giữ phong độ vững vàng với lối catwalk tiết chế nhưng sắc nét và vô cùng lôi cuốn. Người đẹp nổi bật trên sàn runway với trang phục khoe trọn body thon gọn, gợi cảm.

Bộ sưu tập năm nay của NTK Adrian Anh Tuấn sử dụng bảng màu đen, trắng, nâu, đỏ rượu, kết hợp họa tiết chấm bi được xử lý theo hướng thời thượng. Các chất liệu cao cấp như wool alpaca, cashmere, tweed, tơ tằm và faux fur được chọn lọc kỹ, tạo nên kết cấu thị giác rõ ràng và giữ vững điểm mạnh của thương hiệu ở sự tinh chỉnh thủ công.

Sella Trương thể hiện hình ảnh "quý cô Valenciani" đúng tinh thần NTK Adrian Anh Tuấn hướng đến: người phụ nữ tự tin, độc lập, sang trọng và khí chất. Trước đó, nàng hậu cũng nổi bật trên thảm đỏ với bộ trang phục tweed tông ghi xám vô cùng sang trọng và thanh lịch.

Điều đáng chú ý, màn trình diễn này diễn ra chỉ hai ngày sau khi Sella Trương mở màn cho bộ sưu tập "Mad Room: Infinity" của NTK Phạm Trần Thu Hằng. Ở show 13/11, cô mang một hình ảnh hoàn toàn khác: mạnh mẽ và tinh thần chiến binh trong trang phục cảm hứng Đông Sơn, với chất liệu da, áo khoác lông và hoa văn lấy cảm hứng từ trống đồng. Hai hình ảnh đối lập trong thời gian ngắn cho thấy khả năng chuyển đổi phong cách linh hoạt và kinh nghiệm biểu diễn của nàng hậu.

Việc Sella Trương đảm nhận hai vai trò quan trọng trong hai show thuộc cùng khuôn khổ Vietnam International Fashion Week lần này cho thấy cô đang trở lại đường đua thời trang theo hướng rõ ràng và chuyên nghiệp. Không phô trương hay ồn ào, nàng hậu chọn cách khẳng định bằng chất lượng hoạt động và sự phù hợp với tinh thần từng bộ sưu tập.

Sự xuất hiện tại show Valenciani khép lại chuỗi hai ngày hoạt động dày đặc, đồng thời đánh dấu một điểm nhấn mới trong hành trình tái xuất của nàng hậu. Được biết, sắp tới Sella Trương sẽ góp mặt trong một dự án phim sau một thời gian tạm dừng công việc diễn xuất do vướng công việc kinh doanh ở Mỹ. Cô cũng đang tìm kiếm cũng như lựa chọn thêm những dự án khác tại Việt Nam với mong muốn trở lại nghệ thuật mạnh mẽ hơn thời gian tới.