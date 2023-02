Selena Gomez vướng drama chỉ vì đôi lông mày

Luôn giữ hình ảnh thiện lành nhưng Selena Gomez lại là một trong những cái tên thường xuyên vướng thị phi. Tới mức, bên cạnh sự nghiệp phim ảnh và ca hát, những drama đình đám cũng là "dấu ấn" khiến người ta nhớ tới cô ca sĩ sinh năm 1992.

Mới đây, nữ diễn viên lại gây tranh cãi khi quay video TikTok sử dụng âm thanh lồng tiếng của Bella Hadid mang nội dung: "Tên tôi là Bella Hadid", đồng thời dùng bộ lọc makeup với kiểu vẽ lông mày và eyeliner giống hệt nữ siêu mẫu. Chưa hết, cô để lại dòng chữ "I wish I was as pretty as Bella Hadid" (tạm dịch: Ước gì tôi đẹp như Bella Hadid).

Đang yên đang lành, Selena lại đưa mình vào vòng xoáy drama

Bella Hadid vốn nổi tiếng với kiểu lông mày chải hướng lên trên và eyeliner sắc bén, cùng với đó là mái tóc búi cao. Phong cách trang điểm của thập niên 90 được nữ người mẫu gây sốt trong suốt khoảng thời gian trước đây

Selena cũng đăng bức ảnh Bella Hadid chụp cho Vogue hồi năm 2022 và gọi người mẫu là "Girl Crush"

Động thái lạ này khiến cư dân mạng đặt ra nhiều nghi vấn. Một số tỏ ra thích thú vì Selena nhắc tới nữ siêu mẫu mà họ yêu thích, số khác lại tranh cãi gay gắt khi tin rằng nữ ca sĩ đang "dựa hơi". "Hết dựa dẫm Justin Bieber lại quay sang Bella Hadid à?", "Cô ta hết chuyện để làm rồi sao? Sao không ra sản phẩm âm nhạc nào hay ho đi?", "Chúng ta thừa biết cô ta đang muốn gây sự chú ý", "Để cho Bella Hadid của chùng tôi được yên",... là loạt chỉ trích từ cư dân mạng. Hiện Selena Gomez và Bella Hadid không có thêm bình luận gì về sự việc này.

Đây không phải là lần đầu hai cô gái này cùng vướng drama. Năm 2017, Selena từng để lại bình luận "Stunning" (Tạm dịch: Tuyệt vời!) phía dưới bức hình Bella Hadid làm người mẫu cho thương hiệu Dior. Sau đó, Bella Hadid đã xóa bức hình trên và đăng tải ảnh nam diễn viên hài Robin Williams giơ tấm biển có dòng chữ "Ha Ha Ha Ha :)" đầy ẩn ý.

Các blogger chuyên bàn chuyện phiếm tin rằng Bella Hadid vốn chẳng ưa gì Selena Gomez

Từng có khoảng thời gian yêu nam ca sĩ The Weeknd nên Selena Gomez và Bella Hadid được xem là cặp đôi mỹ nhân "bằng mặt không bằng lòng". Netizen chỉ ra rằng, Selena và Bella đã nhiều lần nhấn theo dõi nhau trên Instagram rồi lại hủy, tạo nên vô số tin đồn bất hòa giữa hai nhân vật này.

Đây chẳng phải drama duy nhất giữa Selena Gomez và một "It Girl" nào đó. Mới đây thôi, ngôi sao Disney đăng một video nói rằng cô gặp sự cố và làm hỏng lông mày của mình. Chỉ ít giờ sau, Kylie Jenner đăng ảnh chụp màn hình FaceTime giữa cô và Hailey Bierber, kèm theo dòng trạng thái ẩn ý: "Đây là một tai nạn ư?".



Selena Gomez cho biết mình làm hỏng lông mày

Chỉ vài tiếng sau, Kylie Jenner đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý

Làn sóng chỉ trích đã hướng về Kylie Jenner sau khi sự việc xảy ra. Đáp trả lại cư dân mạng, nữ tỷ phú nhà Jenner cho biết: "Điều này thật ngớ ngẩn! Tôi thậm chí còn chưa thấy hình ảnh của Selena Gomez. Các bạn đang tự nghĩ ra đấy à?".