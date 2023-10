Selena Gomez tiết lộ từng từ bỏ mạng xã hội vì chia tay Justin Bieber

Trong buổi phỏng vấn với Fast Company, Selena Gomez đã chia sẻ về lí do khiến cô từ bỏ mạng xã hội sau khi trở thành người phụ nữ được theo dõi nhiều nhất trên Instagram vào năm 2018. Theo đó, cô thừa nhận việc chia tay với Justin Bieber ảnh hưởng tới quyết định này của cô.

"Trái tim tôi lúc đó vừa tan vỡ, tôi không cảm thấy cần phải xem mọi người đang làm gì", cựu ngôi sao Disney hồi tưởng lại, "Sau đó, có những khoảnh khắc tôi không cảm thấy tích cực với vẻ ngoài của mình bởi vì những gì tôi nhìn thấy trên Instagram. Tôi đã ước rằng mình có cơ thể trông như vậy".

Cũng trong buổi phỏng vấn, Selena thừa nhận việc cơ thể thay đổi đã ảnh hưởng đến cách cô nhìn nhận bản thân. Trước đây, giọng ca Lose You To Love Me có "cơ thể của một thiếu niên" và khi cơ thể biến đổi, cô xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực.

"Giờ thì chẳng có quần áo mẫu nào vừa với tôi cả, điều đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Mặc dù việc mong đợi cơ thể của một phụ nữ bình thường không được thay đổi chẳng phải là điều phi thực tế sao?", Selena nói tiếp.

Ở thời điểm hiện tại, Selena Gomez khẳng định không còn cảm thấy tự ti về bản thân như trước nữa. Thậm chí, cô tự xếp mình ở một hàng khác so với những ngôi sao như Beyoncé và Adele. "Tôi nhìn một người như Beyoncé và tôi rất ngạc nhiên, mọi bộ phận trên cơ thể cô ấy đều hoàn hảo. Tôi thì không như vậy và điều đó không sao cả", ngôi sao chia sẻ góc nhìn mới, "Tôi là tôi, hơi ngốc nghếch nhưng cũng thích trở nên gợi cảm và vui vẻ, đồng thời tôi cũng muốn làm những điều tốt đẹp nữa. Chúng ta có những nữ thần như Beyoncé và Adele, nhưng tôi rất vui khi được trở thành một người bạn của các bạn".