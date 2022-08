Năm 2021, Selena tái xuất màn ảnh trong bộ phim truyền hình Only Murders In The Building. Phim theo chân ba người lạ Steve Martin, Martin Short và Mabel Mora (Selena Gomez) đều bị ám ảnh về tội ác vô tình dây dưa với nhau. Trong phim, Selena còn có cảnh hôn đồng giới với siêu mẫu Cara Delevingne