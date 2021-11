Selena Gomez gây chú ý với khoảnh khắc tình tứ với người đẹp này hậu tin đồn hẹn hò Chris Evans

Ngày 17/11 (giờ địa phương), truyền thông Mỹ đưa tin, cánh săn ảnh có bắt gặp Selena Gomez và siêu mẫu Cara Delevingne tại sân bóng rổ khi cả hai có mặt ở đây để theo dõi một trận đấu.

Trong lần xuất hiện này, Selena Gomez diện một chiếc váy len kết hợp áo khoác dạ màu be dáng rộng giúp nữ ca sĩ che bớt khuyết điểm tăng cân mất kiểm soát. Selena Gomez cùng cô bạn Cara Delevingne ngồi cạnh nhau liên tục trò chuyện vô cùng thân thiết. Đáng chú ý, cánh săn ảnh có bắt được khoảnh khắc cực độc khi Selena Gomez bất ngờ trao một nụ hôn lên má cô bạn Cara Delevingne. Do đánh son đỏ nên Selena Gomez đã in hẳn vết môi lên má Cara Delevingne.

Thực tế, Selena Gomez và Cara Delevingne có mối quan hệ rất thân thiết. Mối quan hệ này thân thiết tới mức mà Selena Gomez và Cara Delevingne từng vướng vào tin đồn hẹn hò đồng giới. Đối với tin đồn này, Selena Gomez lại tỏ ra rất thích thú khi nói về nó. Selena Gomez không cảm thấy ngại ngùng khi bị mọi người đồn chuyện này.

Gần đây, trên mạng xuất hiện tin đồn cho rằng, Selena Gomez và Chris Evans đang hẹn hò. Tin đồn rộ lên khi Chris Evans bắt đầu "follow" trang cá nhân của Instagram. Điều này khiến cộng đồng mạng càng "đẩy thuyền" cho cặp đôi.