Sehun (EXO) tiết lộ hợp tác với Song Hye Kyo là điều tuyệt vời, cảm ơn đoàn phim trước giờ phát sóng tập cuối

Mới đây, Sehun (EXO) gây chú ý với phát ngôn về bộ phim Now, We Are Breaking Up. Nam diễn viên cho biết bản thân không khỏi vui mừng khi được hợp tác ăn ý cùng Song Hye Kyo. Chưa dừng ở đó, Sehun còn dành lời cảm ơn đến đoàn phim Now, We Are Breaking Up.

"Tôi cảm thấy biết ơn vì có thể gặp gỡ và làm việc với những người tuyệt vời trong bộ phim truyền hình đầu tiên của mình. Đạo diễn, biên kịch, nhân viên và các diễn viên khác đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đó là lý do tại sao tôi có thể học hỏi được nhiều điều và rất thích việc quay phim. Cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn và thể hiện những màn trình diễn tốt hơn".

Oh Se Hun đảm nhận vai Hwang Chi Hyung - con trai của CEO công ty thời trang The One's. Nhờ quyền lực gia đình, Hwang Chi Hyung gia nhập công ty trong vai trò nhà thiết kế mới. Hwang Chi Hyung luôn cố gắng tận hưởng cuộc sống của mình theo cách anh ấy muốn. Vì là người nhanh trí, anh thường mang lại nhiều năng lượng hơn cho câu chuyện bằng những nét diễn duyên dáng chân thật.

Trong phim, Hwang Chi Hyung nảy sinh tình cảm với thành viên trẻ tuổi nhất của đội thiết kế là Jung So Young. Cả hai sở hữu những màn phản ứng hóa học tuyệt vời trong hình ảnh một cặp đôi oan gia. Dù lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhưng Sehun vẫn thu hút sự chú ý bằng lối diễn xuất tự nhiên và giọng nói hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Nhiều khán giả đã đặt kỳ vọng vào sự phát triển của nam diễn viên trong tương lai.

