Scandal "loạn luân" khủng khiếp nhất Hollywood: Nữ diễn viên yêu và sống như “vợ” của bố ruột suốt 10 năm

Cách đây 12 năm, cả thế giới đã thực sự sốc khi biết tới mối quan hệ "trái luân thường đạo lý" giữa mỹ nhân Hollywood Mackenzie Phillips cùng bố ruột là nhạc sĩ John Phillips. Theo như lời kể của Mackenzie Phillips, cô cùng bố ruột đã sống như "vợ chồng" được 10 năm. Thậm chí, bố ruột còn muốn cô coi bản thân như mẹ của những đứa con ông để cùng nhau nuôi dưỡng.

Sinh năm 1959, Mackenzie Phillips là diễn viên người Mỹ, đóng phim từ năm 12 tuổi và trở thành ngôi sao đình đám thập niên 70, 80 với bộ phim sitcom One Day at a Time. Tuy nhiên, Mackenzie Phillips đã hút cần sa từ lúc mới 11 tuổi và trải qua khoảng thời gian rất dài vật vã vì rượu, thuốc phiện.

Mackenzie Phillips có 3 cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên là với Jeffrey Sessler (1979 - 1981). Thứ 2 là với Shane Fontayne (1996 - 2000). Cuộc hôn nhân hiện tại là với Keith Levenson. Tuy nhiên, trước khi có 3 cuộc hôn nhân này, Mackenzie Phillips từng sống như "vợ" của bố ruột trong suốt 10 năm liền.

Từ nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp đến hội chứng Stockholm?

Năm 2009, khi cuốn tự truyện của Mackenzie Phillips mang tên High on Arrival được phát hành, cả thế giới không khỏi sốc bởi những gì nữ diễn viên đình đám một thời tiết lộ về mối quan hệ loạn luân giữa cô cùng bố ruột. Theo Mackenzie Phillips, năm 19 tuổi cô đã bị chính bố ruột cưỡng bức ngay trong một khách sạn khi cả hai đang ở tình trạng say rượu và phê thuốc.

Điều khiến công chúng sốc hơn cả là việc bố Mackenzie Phillips đã thực hiện hành vi "trái luân thường đạo lý" vào ngày trước ngày cưới của con gái mình với người chồng đầu tiên là Jeff Sessler.

Mackenzie Phillips nổi tiếng với bộ phim One Day at a Time.

Trong đoạn trích từ cuốn tự truyện High on Arrival được in trên tạp chí People, Mackenzie Phillips có viết: "Vào đêm trước đám cưới, bố tôi đã xuất hiện và quyết ngăn chặn nó. Tôi đã uống hàng tấn thuốc và cả bố tôi cũng vậy. Cuối cùng thì tôi đã tỉnh dậy... trên giường của bố tôi. Tôi là một người thiếu sót, và bí mật ấy đã cô lập tôi".

Khi xuất hiện trên chương trình của Oprah Winfrey, Mackenzie Phillips tiết lộ chi tiết về khoảnh khắc cô tỉnh dậy trong khách sạn và phát hiện ra bản thân đã quan hệ tình dục với chính bố ruột. Khi ấy, Mackenzie Phillips vừa tròn 19 tuổi.

Mackenzie Phillips cho biết, cô đã đối mặt và hỏi bố ruột về chuyện mà ông đã cưỡng bức mình. Tuy nhiên, bố cô lúc đó lại tỏ ra bối rối và nói rằng: "Cưỡng bức con? Ý con là khi chúng ta làm tình?".

Sau chuyện đó, Mackenzie Phillips cùng bố ruột tiếp tục xảy ra quan hệ thường xuyên hơn. Thậm chí, chuyện này đã trở thành mối quan hệ đồng thuận kéo dài suốt 10 năm. Mối quan hệ loạn luân này kéo dài từ thời điểm Mackenzie Phillips kết hôn với người chồng đầu tiên Jeff Sessler và cả khi đang sống chung với người chồng thứ 2 Shane Fontayne.

Việc thường xuyên quan hệ dẫn tới mang thai, đó là điều ai cũng hiểu. Trong trường hợp của Mackenzie Phillips cũng vậy. Mackenzie Phillips tiết lộ rằng, sau một thời gian thường xuyên có quan hệ với bố ruột, cô phát hiện bản thân mang thai. Lúc đó Mackenzie Phillips đã nghĩ ngay tới việc "tác giả" của bào thai trong bụng cô thời điểm đó chính là bố ruột mình. Mackenzie Phillips đã lập tức nói với ông John Phillips về điều này. Tuy nhiên cái mà Mackenzie Phillips đổi lại chỉ là việc ông John Phillips trả tiền để con gái đi phá thai.

Mặc dù cô nhận thức rất rõ rằng điều đó là sai trái và đáng lẽ không nên xảy ra.

"Đó là hội chứng Stockholm, điều này khiến bạn yêu chính kẻ bắt giữ mình. Tôi cảm thấy yêu cha mình, nhưng thời điểm ông ấy cố gắng biến nó thành một sự lãng mạn, dường như đã khiến tôi trở về thực tại", Mackenzie Phillips nói.

Sự thức tỉnh sau 10 năm lạc lối!

Theo Mackenzie Phillips, sự thức tỉnh đó xuất hiện khi cô cùng bố tới Hawaii trong chuyến lưu diễn với The Mamas and the Papas. Tại đây, nữ diễn viên có phòng riêng liền kề với phòng của bố cô. Tuy nhiên, cô lại hiếm khi ở phòng riêng này trong suốt quá trình lưu diễn. Mỗi đêm cô đều ở trên giường bên cạnh bố ruột trong tình trạng phê thuốc.

Mackenzie Phillips chia sẻ rằng, bố cô đã nói cả hai có thể cùng nhau chạy trốn tới Fiji. Tại đây, cô cùng bố ruột có thể nuôi các con ông cùng nhau như một cặp vợ chồng đúng nghĩa. "Ông ấy bị ảo tưởng, liên tục nói về việc chung sống với tôi như vợ chồng, và nuôi dạy các anh chị em của tôi, các con của ông ấy, như con cái của chúng tôi. Thời điểm ông ấy cố gắng làm mọi thứ trở nên lãng mạn, tôi nghĩ, chúng tôi sẽ xuống địa ngục vì chuyện này", Mackenzie Phillips chia sẻ với Oprah Winfrey.

Nhưng đó không phải là khoảnh khắc khiến Mackenzie Phillips muốn kết thúc hoàn toàn mối quan hệ "loạn luân" này. Nữ diễn viên chỉ đi tới quyết định kết thúc mọi chuyện khi biết bản thân đang mang thai lần nữa.

Lần này cô không hề biết đứa trẻ bản thân đang mang trong mình là con của ai. Bởi ngoài bố ruột, cô cũng thường xuyên có quan hệ với người chồng thứ 2 Shane Fontayne. Chồng cô thì hoàn toàn không hay biết về mối quan hệ giữa cô cùng bố ruột.

"Tôi cũng có mối quan hệ với cha của con trai mình, anh ấy không biết gì cả. Anh ấy là một trong những người đàn ông thân yêu nhất và là người cha tốt nhất đối với con trai chúng tôi. Anh ấy luôn ở bên tôi. Tôi mang thai và đã quyết định phá nó. Và tôi không bao giờ để ông ấy chạm vào tôi nữa", Mackenzie Phillips nói.

Nói về mối quan hệ "trái luân thường đạo lý" này, nữ diễn viên biết nó đã trở thành sự đồng thuận.

Tuy nhiên, theo Mackenzie Phillips, chúng vẫn là "sự lạm dụng quyền lực" do chính bố cô gây ra. Mackenzie Phillips nói rằng cô ấy đã tha thứ cho bố ruột ngay trên giường bệnh của ông. Bố ruột Mackenzie Phillips - nhạc sĩ John Phillips qua đời năm 2001 ở tuổi 65, sau một cơn suy tim.

Nói về câu chuyện của Mackenzie Phillips, Stuart Fischoff - nhà tâm lý học truyền thông từng chia sẻ rằng, việc nữ diễn viên "đồng thuận" với hành động loạn luân của bố ruột được hình thành trong thời điểm cô bị "khống chế" bởi chất kích thích, ma túy. "Khi một người bị 'khống chế' bởi thứ giống như chất kích thích hay ma túy giống như Mackenzie, và bắt đầu cuộc sống đó bởi chính người bố ruột thì yếu tố đồng thuận trong việc loạn luân càng trở nên hỗn loạn, và ít tỉnh táo hơn", Stuart Fischoff nói.

Bản thân Mackenzie Phillips cũng chia sẻ về quyết định công khai chuyện này. Nữ diễn viên cho biết, cô cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội mở ra một cuộc đối thoại công khai về chủ đề cấm kỵ là loạn luân. "Nếu tôi bắt đầu một cuộc đối thoại có thể giúp mọi người đối mặt với những vấn đề này, thì điều đó đã làm tôi thấy biết ơn lắm rồi", Phillips nói trong bài phỏng vấn trên tờ People.

Dù câu chuyện đã được Mackenzie Phillips tiết lộ từ cách đây 12 năm nhưng mỗi khi đọc lại, công chúng vẫn không khỏi rùng mình và "ghê sợ" bởi vô số tình tiết được cho là "biến thái" trong mối quan hệ giữa nữ diễn viên cùng bố ruột.

Như vậy, nếu bạn hay bất cứ ai mà bạn biết đã hoặc đang là nạn nhân của vấn nạn tấn công, bạo lực tình dục, hãy dũng cảm đứng lên và nói ra để tìm kiếm sự bảo vệ cho bản thân cũng như những người thân yêu của mình.