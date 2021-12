Sấy tóc khoa học: Bước chăm sóc mà nàng nào cũng cần nắm được để có mái tóc bồng bềnh suôn mượt

Các kỹ sư chăm sóc tóc và đại sứ tạo kiểu tóc tại Dyson đã đưa ra những lời khuyên giúp chúng ta có thể khép lại năm cũ với một mái tóc khỏe đẹp, đồng thời bật mí những bí quyết tạo kiểu tóc để giữ cho mái tóc khỏe đẹp trong những ngày nghỉ lễ và đón chào năm mới.

Đầu tiên là phải hiểu rõ về loại tóc của bạn

Cũng giống quy trình chăm sóc da, điều quan trọng để giữ mái tóc luôn khỏe đẹp là phải tìm hiểu về loại tóc của bạn để đảm bảo rằng bạn đang lựa chọn các công cụ, kỹ thuật và phương pháp xử lí phù hợp.

Đối với những chất tóc chưa qua xử lý hóa chất, tóc thẳng thường sẽ là tóc loại 1 hoặc 2, trong khi tóc xoăn là loại 3 hoặc 4. Dù bạn sở hữu loại tóc nào, kết cấu của mái tóc sẽ ở đâu đó giữa mịn và thô.

Ví dụ, với máy tạo kiểu tóc Dyson Airwrap™, phụ kiện Lược cứng được thiết kế để duỗi thẳng những mái tóc loại 3 hoặc loại 4, dày hơn, xoăn hơn, trong khi phụ kiện Lược mềm sẽ phù hợp với các loại tóc mịn hơn và cần ít thao tác hơn.

Mái tóc khi ướt sẽ trở nên yếu hơn và dễ bị tổn thương trước các hư tổn. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận hơn khi tạo kiểu với mái tóc còn ẩm ướt. Máy sấy tóc Dyson SupersonicTM mang đến luồng gió mạnh mẽ và tập trung, kết hợp với công nghệ kiểm soát nhiệt thông minh, đảm bảo nhiệt độ không trở nên quá cao gây hư tổn tóc.

Việc chọn đúng phụ kiện phù hợp với loại tóc của bạn cũng vô cùng quan trọng. Đối với những người có mái tóc thô xơ, phụ kiện lược răng thưa được thiết kế với những chiếc răng chắc chắn, gắn đầu tròn siêu mềm, có thể lướt liên tục qua tóc mà không làm gãy hoặc kéo tóc.

Tránh hư tổn để có mái tóc khỏe mạnh hơn

Tổn thương cơ học là dạng tổn thương xảy ra thường xuyên nhất đối với mái tóc. Điều này xảy ra trong khi chải tóc, lau khô hoặc dùng ngón tay vuốt tóc liên tục. Tóc cũng yếu hơn khi ướt, vì các liên kết hydro góp phần tạo nên sức mạnh của tóc đã bị nước phá vỡ, khiến tóc dễ bị hư tổn hơn.

Điều tốt nhất bạn nên làm là tránh chải tóc khi tóc còn ướt, và không ra khỏi nhà với mái tóc ướt - trước tiên hãy làm khô tóc bằng máy sấy tóc Dyson Supersonic™ ở nhiệt độ thấp và mức gió nhẹ nhàng.

Loại bỏ tóc con cùng đầu sấy Flyaway

Tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng cảm giác khó chịu khi tóc không vào nếp. Không có gì tuyệt vời hơn một mái tóc được tạo kiểu sấy khô tại salon. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể có được mái tóc vào nếp, suôn mượt như vậy tại nhà.

Đầu sấy mới nhất của Dyson giúp bạn thực hiện chính xác điều đó, giúp mỗi người đều được một mái tóc suôn mượt mà không cần phải đến salon. Bí quyết của tôi để có được một mái tóc óng ả là sử dụng máy duỗi tóc Dyson Corrale™ trước, sau đó hoàn thành kiểu tóc bằng cách sử dụng phụ kiện đính kèm Flyaway trên máy sấy tóc Dyson Supersonic™.

Bảo vệ tóc khỏi phai màu

Càng nhiều tác động nhiệt, thì mái tóc càng dễ phai màu. Thuốc nhuộm tóc hoạt động bằng cách thấm qua lớp biểu bì và hòa lẫn vào nang tóc. Tác động nguồn nhiệt quá cao sẽ làm tổn thương lớp biểu bì, khiến thuốc nhuộm thoát ra khỏi sợi tóc và làm phai màu sắc của mái tóc.

Dyson Corrale™ là máy duỗi tóc duy nhất có công nghệ tấm ép và công nghệ kiểm soát nhiệt thông minh giúp tóc ít phai màu hơn. Ba mức nhiệt khác nhau 165 ° C (330 ° F), 185 ° C (365 ° F) hoặc 210 ° C (410 ° F) mang đến cho người dùng khả năng tạo kiểu ở nhiệt độ thấp hơn, trong khi điện trở nhiệt thủy tinh bên trong thân máy Dyson Corrale™ giúp chiếc máy có khả năng đo nhiệt độ của các tấm ép tới 40 lần/giây.

Phát huy tối đa các lọn tóc xoăn

Bất kể kết cấu tóc tự nhiên của bạn như thế nào, thì đầu sấy Diffuser của máy sấy tóc Dyson Supersonic sẽ giúp bạn dễ dàng tạo ra những lọn tóc xoăn sóng lớn hoặc kiểu tóc xoăn tự nhiên.

Ít tác động hơn luôn mang lại hiệu quả tuyệt vời hơn - ít nhiệt hơn, ít chuyển động hơn và luồng không khí nhẹ nhàng hơn sẽ giúp bảo vệ toàn vẹn kiểu tóc. Đầu sấy Diffuser giúp làm khô tóc ngay trong quá trình tạo kiểu, với các răng dài để đẩy không khí sâu hơn vào tóc, giúp làm khô nhanh và định hình các lọn xoăn khi tóc khô."

Bí mật cho mái tóc bồng bềnh

Xẹp chân tóc một vấn đề rất nhiều khách hàng của tôi thường gặp phải. Để có mái tóc bồng bềnh và độ phồng tự nhiên, hãy sấy tóc ngược với chiều tóc mọc. Ví dụ: sấy tóc từ bên phải sang trái và từ sau ra trước bằng máy sấy tóc Dyson SupersonicTM với đầu sấy Gentle Air.

Để tăng thêm độ phồng, tôi thường sử dụng đầu sấy Flyaway mới để nhẹ nhàng nâng chân tóc, và khéo léo đưa những sợi tóc con, đã xuất hiện trong quá trình tạo kiểu, vào nếp. Cách làm này tạo một độ phồng tự nhiên, khiến mái tóc của bạn trông dày hơn mà vẫn giữ được độ mềm mượt.

Kiểu tóc xoăn gợn sóng nhẹ nhàng

Kiểu tóc gợn sóng này rất phù hợp để sử dụng máy tạo kiểu Dyson Airwrap™. Đầu tiên, hãy sử dụng phụ kiện đầu sấy tạo kiểu, sấy tóc cho đến khi tóc khô khoảng 80%. Lưu ý, hãy sấy vào phần chân tóc nhiều nhất có thể, bằng cách nâng các lọn tóc lên cao và hướng luồng không khí trực tiếp vào chân tóc khi bạn sấy khô.

Sau đó, lấy từng lọc tóc nhỏ hơn xung quanh khuôn mặt, sử dụng hiệu ứng Coanda, giữ cho đuôi tóc hướng ra ngoài để tạo những lọn tóc xoăn nhẹ tự nhiên và không gò bó. Thay đổi hướng của các lọn tóc xoăn bằng cách thay đổi các trục uốn trong quá trình tạo kiểu. Điều này sẽ mang lại sự tự nhiên cho các lọn xoăn để tạo hiệu ứng gợn sóng nhẹ nhàng.

Làm thẳng những mái tóc bông xù hay uốn lọn cho mái tóc

Nhiều người thường mắc phải một lỗi, đó là không chia tóc thành nhiều phần trước khi tạo kiểu, để tiết kiệm thời gian. Chia tóc ra làm nhiều lọn là bí quyết tạo kiểu cho một mái tóc suôn mượt. Bạn sẽ ngạc nhiên về sự khác biệt mà thao tác nhỏ này có thể góp phần cho thành quả.

Máy duỗi tóc Dyson Corrale™ đã đột phá vượt trội trong ngành công nghiệp tóc với công nghệ tấm ép và khả năng tạo kiểu nhanh chóng. Với khả năng kiểm soát chuyển động tuyệt vời của nó, bạn có thể tạo kiểu hiệu quả hơn ở nhiệt độ thấp hơn, và giảm đi thời gian tạo kiểu trong khi vẫn giữ được độ chắc khỏe cho mái tóc.