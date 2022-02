Nếu so sánh, không khó để nhận ra bộ cánh mà Đoàn Di Băng diện tựa như phiên bản ẩu tả và "sến" hơn hẳn so với thiết kế Versace. Chi tiết cúp ngực vốn "ăn tiền" nhất không có được độ mượt như bản gốc mà thô, dày chẳng khác nào chiếc mấn quấn trên đầu các bà cô. Bên cạnh đó thì trang phục của nữ đại gia cũng để lộ nhiều đường may ở phần ngực, hai bên sườn... trong khi bộ cánh gốc hoàn toàn liền mạch, không phô bày chút chi tiết thừa nào.