Sau tuổi 40, phụ nữ nên ăn nhiều 6 thực phẩm này để giữ bụng phẳng

TS Mackenzie Burgess (chuyên gia dinh dưỡng tại Cheerful Choices, Mỹ) cho biết, các loại thực phẩm nguyên bản, giàu dinh dưỡng trong chế độ ăn hàng ngày chính là bí quyết giúp bạn khỏe mạnh, bụng phẳng (ít mỡ bụng).



Các nghiên cứu cho thấy, lượng mỡ bụng nhiều có thể gây ra nhiều bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch. Việc bổ sung các món như rau và trái cây tươi vào bữa ăn có thể giúp bạn duy trì cân nặng, cung cấp năng lượng và tránh bệnh tật trong tương lai.

Để giảm mỡ bụng, bạn cần đốt cháy nhiều calo hơn mức tiêu thụ. Vì vậy, nếu muốn có bụng phẳng, việc thiết lập mức thâm hụt calo là điều cần thiết. TS.BS Mike Bohl (thành viên Hội đồng chuyên gia y tế của Eat this! Not that!) cho biết, chế độ ăn thâm hụt calo giúp bạn giảm cân. Tuy nhiên, để giảm mỡ bụng, phụ nữ sau tuổi 40 cần lựa chọn đúng thực phẩm.

1. Việt quất

Một cốc việt quất chỉ có 80 calo nhưng có đến 4g chất xơ, giúp no lâu. Việt quất cũng chứa các chất dinh dưỡng cần thiết như vitamin C, K, anthocyanin.

Nghiên cứu cho thấy, ăn việt quất có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Một nghiên cứu gần đây công bố trên Scientific Reports tiết lộ, ăn việt quất đều đặn trong 14 ngày trước tập luyện, 4 ngày trong tập luyện các bài tập lệch tâm kéo dài 90 phút (chẳng hạn như chạy xuống dốc) giúp giảm viêm ở người trưởng thành.

Bạn có thể thưởng thức quả việt quất tươi với một số loại hạt, thêm vào món bánh kếp nướng... tùy thích.

TS Bohl ủng hộ sức mạnh của trái cây trong việc giảm béo, duy trì bụng phẳng, nhất là với phụ nữ sau tuổi 40. "Trái cây là một phần quan trọng trong việc tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh. Trái cây chứa đầy chất dinh dưỡng, ít calo, nhiều chất xơ giúp bạn no lâu hơn. Nó cũng là bữa ăn nhẹ giữa ngày tốt hơn một túi khoai tây chiên khi bạn thèm ăn", chuyên gia khẳng định.

2. Nấm

TS Burgess giải thích, nấm chứa nguồn chất xơ phong phú, ít calo, giúp no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đối với phụ nữ sau tuổi 40, nếu chưa ăn nhiều nấm thì đây là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu.

Theo một thử nghiệm lâm sàng kéo dài một năm, những người tham gia áp dụng chế độ ăn nhiều nấm đã giảm cân nhiều hơn, đạt được chỉ số BMI và số đo vòng eo nhỏ hơn. Ngoài ra, sau khi giảm cân, những người tham gia này đã thành công trong việc duy trì cân nặng mới của mình.

3. Protein nạc

Theo TS Bohl, việc bổ sung đầy đủ protein nạc sẽ giúp bạn có cơ bụng săn chắc, nhất là với phụ nữ sau tuổi 40.

Bổ sung các loại thực phẩm như cá, thịt gà là cách tuyệt vời để bổ sung thêm protein nạc vào chế độ ăn uống mà không có lượng calo cao như các loại thịt khác.

Chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh, protein rất cần thiết trong chế độ ăn hàng ngày. Đặc biệt nếu chị em phụ nữ sau tuổi 40 đang cố gắng giảm cân. Khi bạn ăn ở mức thiếu hụt calo, bạn không chỉ giảm được một ít mỡ mà còn giảm cơ bắp. Tập luyện và có chế độ ăn giàu protein là những cách để giảm thiểu lượng cơ bị mất", TS Bohl nhấn mạnh.

4. Yến mạch

Một trong những thực phẩm tốt nhất để bụng phẳng mà TS Bohl khuyên dùng là một bát yến mạch thịnh soạn.

Yến mạch chứa đầy chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và protein. Nó cũng rất giàu chất xơ, giúp no lâu. Hãy biến bát yến mạch của bạn thịnh soạn đúng nghĩa bằng cách bổ sung đồ ăn kèm như sữa chua Hy Lạp, chuối, quế, hạt chia, hạt lanh...

5. Bơ

Phụ nữ sau tuổi 40 muốn có bụng phẳng chắc chắn nên bổ sung chất béo tốt. Quả bơ là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn bổ sung chất béo tốt cho cơ thể. Nó cũng rất dễ dàng kết hợp với các món salad, bánh mì...

6. Cà rốt và cần tây

Nếu chị em sau tuổi 40 muốn có chiếc bụng phẳng, hãy ăn nhiều cà rốt và cần tây.

Cà rốt và cần tây là những món ăn nhẹ tuyệt vời có ít calo và nhiều chất xơ, giúp bạn no lâu hơn. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy đói giữa các bữa ăn, một bát nhỏ chứa cả hai loại rau có thể giúp bạn nhanh no mà không làm bạn bỏ dở hành trình giảm cân của mình.