Sau tuổi 40, áp dụng 4 thói quen này, chị em dễ dàng có được cơ thể thanh mảnh, săn chắc, gái đôi mươi cũng phải dè chừng

Theo TS dinh dưỡng Trista Best (làm việc tại Balance One Supplements), nhịn ăn gián đoạn có thể là một công cụ hữu ích cho những người trên 40 tuổi để giảm cân và sống một lối sống lành mạnh hơn. Chuyên gia nhận định: "Giảm cân là do giảm lượng thức ăn trong khi lợi ích miễn dịch là từ các quá trình tế bào cụ thể xảy ra. Các tế bào bị tổn thương sẽ dễ dàng bị loại bỏ khỏi cơ thể trong thời gian này, trong khi đó, hệ thống miễn dịch về cơ bản được thiết lập lại". Mặc dù nhịn ăn có thể là một chiến thuật hữu ích đối với một số người, giúp bạn vừa khỏe mạnh vừa dẻo dai hơn, nhưng điều quan trọng là bạn phải nói chuyện với chuyên gia y tế trước khi bắt đầu để đảm bảo nó phù hợp với cơ thể và lối sống của bạn.