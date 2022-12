Sau tuổi 35 nếu không muốn tăng cân khó giảm thì nên thêm 6 "thực phẩm" vào chế độ ăn

Ngoài 35 tuổi, bạn bắt đầu lo lắng đến chuyện cân nặng của mình khi nhận ra một điều là "việc giảm cân không còn đơn giản như trước". Thực vậy, tiến sĩ Wayne Westcott, giám đốc nghiên cứu thể dục tại Đại học Quincy ở Massachusetts, cho biết: "Bắt đầu từ khoảng 30 tuổi, phụ nữ ít vận động sẽ giảm từ 2,5-3kg cơ bắp mỗi 10 năm. Điều này làm giảm tỷ lệ trao đổi chất của bạn từ 2-4% sau mỗi 10 năm, khiến bạn từ từ tăng cân ngay cả khi bạn không ăn nhiều calo hơn". Chính những điều này cũng góp phần khiến việc giảm cân trở nên khó khăn và chậm chạp hơn.

Nếu việc giảm cân sau tuổi 35 đã không còn dễ thì tại sao chị em không tìm cách giữ cân nặng phù hợp cho mình. Cân nặng khỏe mạnh là điều quan trọng với sức khỏe cho dù ở bất kì lứa tuổi nào. Muốn giữ được cân nặng khỏe mạnh phù hợp, quan trọng nhất vẫn là chuyện ăn uống. Theo các chuyên gia y tế chia sẻ trên trang Eat This, Not That!, nếu trong chế độ ăn uống có mặt các thực phẩm sau đây thì bạn không cần quá lo lắng về chuyện cân nặng.

1. Rau lá xanh

Melissa Mitri, chuyên gia dinh dưỡng của kênh thông tin dinh dưỡng Melissa Mitri Nutrition, khuyên nên ăn thêm rau lá xanh nếu bạn đang muốn giảm cân hoặc giữ cân nặng. Các loại rau lá xanh nên ăn nhất bao gồm rau bina và cải xoăn. Các loại rau này có hàm lượng calo thấp và chứa đầy nước, chất xơ sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu.

"Ăn nhiều hơn những loại rau này có thể giúp bạn giảm hàm lượng calo hàng ngày, giúp giảm cân dễ dàng hơn", Mitri nói thêm.

2. Cá béo

Một thực phẩm tuyệt vời khác được chuyên gia dinh dưỡng Mitri khuyến nghị là cá béo. Các loại cá béo có lợi cho cân nặng bao gồm cá tuyết, cá ngừ và cá hồi. Chúng không chỉ là nguồn protein chất lượng tuyệt vời mà còn có lượng calo thấp.

Mitri nói: Bổ sung đủ protein nạc là điều cần thiết nên ăn, nhất là những người trên 50 tuổi, để duy trì khối lượng cơ bắp và hỗ trợ quá trình trao đổi chất nhanh hơn. Và cá là một trong những nguồn tốt nhất. Nghiên cứu cho thấy việc duy trì cơ bắp khi bạn già đi do có thể thúc đẩy bạn có cân nặng khỏe mạnh hơ".

Marissa Meshulam, chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận tại Mỹ, cũng ủng hộ việc ăn cá hồi để giảm cân. "Cá hồi chứa rất nhiều protein và omega-3, cả hai đều giúp thúc đẩy cảm giác no và khiến chúng ta hài lòng. Chất béo trong cá hồi (omega-3) rất tốt để giữ cho tâm trí của chúng ta khỏe mạnh khi chúng ta bắt đầu già đi".

3. Quả bơ

"Bơ - hay còn gọi là "nữ thần xanh" của trái cây - chứa đầy chất xơ, chất béo lành mạnh và hơn 20 vitamin, khoáng chất", Elizabeth Shaw, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký và chủ sở hữu của trang Shaw Simple Swaps, cho biết. Nhiều nghiên cứu tiết lộ rằng thêm quả bơ vào chế độ ăn uống của bạn có thể thúc đẩy việc giảm cân nhanh hơn, nhất là khi bạn đã bước qua tuổi 35.

4. Quả mọng

Quả mọng sẽ phát huy xuất sắc công dụng giúp giảm cân khi được thêm vào chế độ ăn uống. Chúng chứa đầy chất xơ và chất chống oxy hóa. Chuyên gia dinh dưỡng Marissa Meshulam giải thích: "Chất xơ trong quả mọng giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào dòng máu của bạn, điều này có lợi cho cân nặng của chúng ta".

5. Các loại đậu

Theo Meshulam, đậu trắng, đậu đỏ hay đậu đen đều là "kẻ thù" của mỡ bụng. Loại thực phẩm giàu chất xơ này sẽ tăng cường trao đổi chất, cân bằng insulin và kết quả, cơ thể của bạn sẽ tích trữ ít mỡ hơn.

6. Nước

Quan trọng nhất, đừng quên uống nước! Chuyên gia dinh dưỡng Meshulam cho biết, mặc dù nước không phải là thực phẩm, nhưng bổ sung đủ nước cho cơ thể là điều rất quan trọng nếu bạn muốn giảm cân. Các triệu chứng mất nước và đói có xu hướng tương tự nhau, có nghĩa là nhiều người trong chúng ta có xu hướng ăn nhiều trong khi chúng ta thực sự chỉ khát nước chứ không đói. Các nghiên cứu cho thấy rằng khi chúng ta già đi, tình trạng mất nước có xu hướng tăng lên, vì vậy việc tăng lượng nước của bạn là bắt buộc!