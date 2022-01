Sau tin Diệu Nhi sinh con, Anh Tú đi họp báo mà hành xử gượng gạo với Thiên An, nói gì khi bị ép đứng gần?

Thiên An, Anh Tú vừa tham gia buổi gặp gỡ truyền thông để ra mắt dự án điện ảnh Mưu kế thượng lưu. Anh Tú diện vest trắng bảnh bao, liên tục nở nụ cười trước ống kính. Ban đầu, Anh Tú đến trước và ra khu vực check-in để chụp ảnh một mình.

Lát sau, Thiên An và Quỳnh Lương cùng đến, ban tổ chức mới gọi Anh Tú ra chụp cùng. Lý do phải chụp 3 người là vì trong phim, Anh Tú - Quỳnh Lương - Thiên An có diễn ra tình tay ba rối rắm. Tuy nhiên, khi được yêu cầu chen vào vị trí đứng giữa Thiên An và Quỳnh Lương, Anh Tú có chút bối rối.

Anh Tú từ chối đứng sát gần Thiên An và Quỳnh Lương

Nam diễn viên tỏ ra gượng gạo và liên tục tìm lý do từ chối không đứng quá gần Thiên An lẫn Quỳnh Lương. "Em là đàn ông, em không có quen đứng chính giữa", Anh Tú nói. Cuối cùng là Anh Tú đứng ngoài cùng, cạnh Thiên An và không làm bất cứ động tác thân mật nào.

Nhìn cách Anh Tú tinh thế giữ khoảng cách, netizen cũng nhận ra anh chàng không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào phát sinh với bạn diễn. Nhất là trong hoàn cảnh Anh Tú đang vướng tin đồn đã có con với Diệu Nhi, còn Thiên An thì va vào scandal sinh con cho Jack rồi nhận chu cấp mỗi tháng 5 triệu đồng.

Mưu kế thượng lưu kế về hành trình của Ngân (Thiên An thủ vai) – một cô gái nghèo – bước chân vào thế giới "con nhà người ta" và khám phá ra những góc khuất ít người biết đằng sau vẻ hào nhoáng của những rich kid sinh ra ở vạch đích.

Anh Tú xuất hiện cực điển trai ở sự kiện.

Thiên An trong vai Diana Nguyễn, một "rich kid" với thân thế bí ẩn, bên ngoài luôn ngây thơ nhưng thực chất rất sắc sảo, giỏi quan sát với động cơ trả thù vẫn còn nằm trong vòng bí mật.

Anh Tú đảm nhiệm vai Charlie Nguyễn, một giám đốc sở hữu một công ty bất động sản lớn, anh luôn nằm giữa sự đối đầu của Diana và Liên Phạm do Quỳnh Lương thủ vai. Liên Phạm là con gái tỷ phú Phạm Phú Kiên, không có thứ gì cô muốn mà không sở hữu được cho đến khi Diana xuất hiện, nên cô xem Diana như con rắn độc muốn cản trở mình.

Sự thù hằn này còn được đốc thêm bởi lời dèm pha của Julie Ngô (Khánh Tiên), bạn thân Liên Phạm. Julie là Hoa hậu người Việt tại Nga, mỗi tháng tiêu hơn 500 triệu nhưng chẳng ai biết cô làm nghề gì.

https://afamily.vn/sau-tin-dieu-nhi-sinh-con-anh-tu-di-hop-bao-ma-hanh-xu-guong-gao-voi-thien-an-noi-gi-khi-bi-ep-dung-gan-20220122172644199.chn