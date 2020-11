Sau tiếng nổ lớn, 7 căn nhà ở Châu Đốc bị thiêu rụi

Vào lúc 4h15 rạng sáng ngày 24/11, bà Nguyễn Thị Châu (60 tuổi, ngụ ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) phát hiện căn nhà cạnh bên do ông Hồ Văn Bòn trông coi, quản lí (các con của ông Bòn đang đi làm ăn xa) bốc cháy dữ dội sau một tiếng nổ lớn nên tri hô để mọi người xung quanh cùng dập lửa và báo cho lực lượng công an.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người dân và lực lượng tại chỗ khống chế đám cháy.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra cháy có gió lớn, cộng thêm nhà làm bằng vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa ngày càng bùng phát dữ dội hơn và cháy lan sang 7 căn nhà bên cạnh. Sau 45 phút tích cực dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn làm 7 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 1 căn nhà bị cháy 50%. Ước tính thiệt hại về tài sản là hơn 1 tỉ đồng.



Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Lê Văn Nưng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang cùng đoàn công tác của tỉnh, TP Châu Đốc và UBND xã đã đến thăm và hỗ trợ bước đầu cho các gia đình có nhà bị cháy số tiền 28 triệu đồng/hộ.

Bên cạnh đó, ông Nưng còn yêu cầu UBND TP Châu Đốc tiếp tục vận động các nguồn lực trong xã hội kịp thời hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Khẩn trương bố trí chỗ ở tạm, cấp phát gạo, nhu yếu phẩm cần thiết. Đồng thời, có phương án bố trí chỗ ở mới, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Các họ dân có nhà bị cháy được động viên, hỗ trợ kịp thời để sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi cũng trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy tại hiện trường.

Tại đây, đại tá Nơi quyết định trích 350 triệu đồng từ Quỹ an sinh xã hội của Công tỉnh An Giang để cấp mới 7 căn nhà cho các hộ có nhà bị cháy hoàn toàn (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng).