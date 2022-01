Sau thời gian "lặn mất tăm", cựu Công chúa Nhật Bản ở Mỹ lại đối diện với lùm xùm mới, bị đem ra so với nhà Meghan

Kể từ bước sang năm mới 2022, vợ chồng cựu Công chúa Nhật Bản Mako hoàn toàn không xuất hiện công khai. Mako và Kei Komuro được cho là đón một năm mới nhẹ nhàng, riêng tư trong căn hộ thuê sang trọng ở New York.

Tuy nhiên, mới đây, cặp đôi này lại dính vào vụ lùm xùm mới, trở thành đề tài gây ra nhiều tranh cãi. Cụ thể, truyền thông Nhật Bản đưa tin, bà Kayo, mẹ chồng Mako đang được cho là sống trong dinh thự cùng với gia đình Thái tử Fumihito để đảm bảo an ninh. Vào tháng 11 năm ngoái, bà Kayo đã bị một người lạ đột nhập bất hợp pháp vào nơi ở, gây ra sự hoang mang và lo lắng.

Chính vì vậy, nhiều nguồn tin cho biết, để đảm bảo an toàn cho mẹ chồng Mako, bà Kayo đã chuyển đến sống cùng gia đình Thái tử Nhật Bản. Trên thực tế, khu dinh thự của Thái tử đã được cải tạo, mở rộng ra. Và kể từ khi Mako cùng chồng sang New York, bà Kayo gần như "bốc hơi" trên truyền thông.

Vợ chồng Mako xuất hiện trên đường phố New York.

Do đó nhiều người tin rằng, bà Kayo đã được gia đình Thái tử Nhật bảo vệ an toàn. Dư luận đã bày tỏ sự phẫn nộ trước thông tin này khi bà Kayo trước đó nhiều lần dính bê bối tài chính không minh bạch. Giờ đây, bà lại được hưởng chế độ bảo vệ từ hoàng gia nhờ cuộc hôn nhân của con trai với cựu Công chúa là điều không thể chấp nhận.

Bên cạnh đó, chi phí an ninh cho vợ chồng Mako cũng trở thành đề tài được bàn luận. Theo truyền thông Nhật, Mako và chồng tự chi trả tiền thuê nhà nhưng thông tin về chi phí an ninh thì được giữ kín. Theo một tờ báo Nhật, chi phí an ninh của vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan được ước tính lên tới 400 triệu yên/năm (hơn 79 tỷ đồng). Dù vợ chồng Mako ít hoạt động hơn nhà Sussex nhưng chắc chắn chi phí an ninh bỏ ra cũng không hề nhỏ.

Vợ chồng Meghan tuyên bố họ đã tự trả chi phí an ninh, tuy nhiên trên thực tế cặp đôi vẫn nhận được sự hỗ trợ nhất định ở Mỹ. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng vợ chồng Mako cũng sẽ được như vậy. Tại Nhật Bản, có thông tin cho rằng chi phí an ninh của Mako và Kei Komuro là 240 triệu yên một năm (47,7 tỷ đồng).

Nơi ở hiện tại của Mako khi đến Mỹ.

Còn ở Mỹ, nhiều nguồn tin khẳng định con số này còn cao hơn nữa. Trong khi đó, thu nhập của Mako và Kei Komuro ở Mỹ không đủ để chi trả việc đảm bảo an ninh cho họ. Vậy họ sẽ trả phí an ninh bằng cách nào?

Một nhà báo Nhật sống ở New York cho biết: "Trước khi Mako đến Mỹ, các nhân viên của Tổng lãnh sự quán Nhật tại New York đã làm việc trong nhiều tháng. Họ đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hệ thống an ninh cũng như nơi mua sắm".

Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng hoàng gia Nhật thông qua Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ an ninh cho vợ chồng Mako. Dư luận đã tỏ ra không hài lòng trước thông tin này khi Mako đã rời hoàng gia, trở thành người bình thường nhưng cựu Công chúa vẫn nhận được sự bảo trợ đầy tốn kém từ hoàng gia. Nhiều ý kiến cho rằng họ muốn hoàng gia Nhật và vợ chồng Mako lên tiếng nói rõ về chi phí an ninh ở Mỹ dành cho cặp đôi này.

