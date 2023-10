Sau sữa đặc Ông Thọ, sữa chua Vinamilk được kỳ vọng tạo sức hút tại thị trường Trung Quốc

Hợp tác mở ra cơ hội lớn để các sản phẩm sữa chua "made in Vietnam" hiện diện và tạo vị thế riêng tại Trung Quốc.



Lễ ký kết và trao biên bản ghi nhớ hợp tác diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cao nhất 2 thành phố Hà Nội và Quảng Châu (Trung Quốc) trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư-thương mại-du lịch thành phố Hà Nội tại Trung Quốc.

Cú bắt tay của 3 "ông lớn" trong sản xuất-nhập khẩu-phân phối các sản phẩm sữa

Theo nội dung ghi nhớ hợp tác, Vinamilk sẽ sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm sữa chua với chủng loại và chất lượng theo thỏa thuận giữa các bên. Danh mục sản phẩm hợp tác sẽ được nghiên cứu và phát triển kỹ lưỡng, để mang đến những sản phẩm phù hợp nhu cầu và thị hiếu ngày càng khắt khe của thị trường Trung Quốc.

Hai đối tác Trung Quốc chịu trách nhiệm nhập khẩu, xây dựng và phát triển hệ thống phân phối; đăng ký lưu hành sản phẩm theo pháp luật để phân phối sản phẩm Vinamilk trên thị trường này. Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ phối hợp Vinamilk cùng thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại theo thỏa thuận giữa các bên tại từng thời điểm.

Đại diện Vinamilk (bìa trái) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu - phân phối sữa và nông sản tại Trung Quốc (Ảnh: Vi Nam)

Chia sẻ về lý do chọn Vinamilk làm đối tác cung cấp sản phẩm sữa chua tại Việt Nam, ông Ye Can Jiang - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Chợ sỉ về Rau quả Quảng Châu Giang Nam - cho biết: "Sữa chua là sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu của người tiêu dùng Trung Quốc. Trước đó, nhiều người dân tại đất nước chúng tôi đã dùng và yêu thích sản phẩm sữa chua Vinamilk khi du lịch Việt Nam hoặc do một số thương nhân đưa sang Trung Quốc theo con đường tiểu ngạch. Vì vậy, ngay từ khi nghị định thư mở đường cho việc xuất khẩu các sản phẩm sữa của Việt Nam sang Trung Quốc được ký kết, tôi đã luôn mong muốn có cơ hội hợp tác với Vinamilk để đưa sản phẩm sữa chua của thương hiệu này nhập khẩu theo con đường chính ngạch".



Đây là công ty quản lý chợ sỉ lớn bậc nhất tại tỉnh Quảng Đông chuyên phân phối các mặt hàng thực phẩm nông sản khắp Trung Quốc. Trong khi đó, đối tác còn lại là nhà nhập khẩu, phân phối các mặt hàng thực phẩm, am hiểu thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng Trung Quốc. Đây cũng chính là nhà phân phối đã giúp sản phẩm sữa đặc Ông Thọ của Vinamilk trở nên quen thuộc với nhiều người tiêu dùng Trung Quốc, hiện diện tại chuỗi các nhà hàng, quán trà sữa, cà phê hoặc trong gian bếp của nhiều gia đình.

Sữa đặc Ông Thọ của Vinamilk được phân phối rộng rãi tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Vi Nam

Theo ông Võ Trung Hiếu - Giám đốc Kinh doanh Quốc tế của Vinamilk, sữa chua là sản phẩm đòi hỏi điều kiện bảo quản chặt chẽ: duy trì nhiệt độ lý tưởng ở mức 6-8 độ C, hạn sử dụng ngắn… "Qua hợp tác lần này với 2 doanh nghiệp nhiều năm kinh nghiệm và có hệ thống phân phối rộng tại Trung Quốc, chúng tôi có thể rút ngắn tối đa thời gian đưa sản phẩm từ nhà máy sản xuất đến tay người tiêu dùng, trong điều kiện bảo quản lý tưởng nhất. Tôi tin rằng các sản phẩm sữa chua của Vinamilk sẽ nhanh chóng đến tay người tiêu dùng tại thị trường đông dân nhất thế giới và được đón nhận tích cực", ông Hiếu chia sẻ.



Mở rộng xuất khẩu tại thị trường tỷ dân và nhiều nước trên thế giới

Trước khi chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, lãnh đạo của 2 đối tác Trung Quốc cũng đã đến thăm và tìm hiểu về nông trại, nhà máy sản xuất của Vinamilk tại Việt Nam. Sau khi trực tiếp tham quan và dùng thử sản phẩm sữa chua sầu riêng mà Vinamilk đang nghiên cứu sản xuất cho thị trường Trung Quốc; đại diện 2 đơn vị đều đánh giá rất cao và bày tỏ sự tin tưởng vào Vinamilk.

Sản phẩm sữa chua sầu riêng được nghiên cứu phát triển cho thị trường Trung Quốc (Ảnh: Vi Nam).

"Quy trình sản xuất là yếu tố tiên quyết cho chất lượng và tính an toàn của sản phẩm. Sau khi tham quan nhà máy sản xuất của Vinamilk, tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm vì hệ thống dây chuyền tiên tiến theo các tiêu chuẩn cao của quốc tế, bảo đảm yêu cầu chất lượng cho sản phẩm cuối cùng. Với tư cách là người đứng đầu của công ty quản lý chợ sỉ lớn bậc nhất tại tỉnh Quảng Đông, tôi đã nếm thử rất nhiều sản phẩm mang hương vị sầu riêng như: bánh sầu riêng, kem sầu riêng, thậm chí là cà-phê sầu riêng. Khi nếm thử sữa chua sầu riêng của Vinamilk, tôi có thể cảm nhận được hương vị thơm nồng và rất tự tin khi đưa sản phẩm này đến với người tiêu dùng Trung Quốc", ông Ye Can Jiang hào hứng chia sẻ.



Các đối tác nhập khẩu được thuyết phục khi trực tiếp đến tìm hiểu về hệ thống trang trại và nhà máy của Vinamilk (Ảnh: Vi Nam).

Ngoài sản phẩm sữa chua truyền thống, Vinamilk liên tục cho ra đời nhiều sản phẩm chất lượng, kết hợp với thành phần có lợi cho sức khỏe từ thiên nhiên như: nha đam, lựu đỏ, dâu, collagen… Nhờ đó, các sản phẩm nhanh chóng thống lĩnh thị trường nội địa, giúp Vinamilk trở thành nhà sản xuất hàng đầu thị phần sữa chua trong nước.



Hiện Vinamilk đã xuất khẩu đa dạng sản phẩm đến gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: sữa bột Dielac, bột ăn dặm, sữa chua uống men sống, nước trái cây, sữa hạt các loại… Các sản phẩm đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 9001:2015, FSSC 22000, BRC, ISO 17025, Halal, Organic EU, Organic China… Tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế của Vinamilk đến nay đã vượt 3 tỷ USD.