Sau sinh lần 2, bác sĩ khoa sản quyết định làm một việc để cải thiện diện mạo

Phục hồi vóc dáng, sức khỏe tinh thần sau sinh nhanh chóng nhờ người chồng biết quan tâm, chia sẻ

Cũng giống như các mẹ bầu khác, khi mang thai, ngoại hình của ThS.BS Đặng Hiền thay đổi, cơ thể tăng cân, người to ra, mũi nở, đường nét khuôn mặt thay đổi một chút. Làn da mịn màng của cô dễ bị kích ứng hơn, sạm da cũng tăng nhiều.

Là BS sản khoa, Hiền hiểu những điều xấu xí này sẽ nhanh chóng biến mất sau sinh. Do đó, khi được hỏi "có cảm thấy stress khi hình thức thay đổi do bầu bí hay không", Hiền tự tin khẳng định không. Thế nhưng cô biết, rất nhiều chị em sẽ cảm thấy sốc. Chưa kể có những mẹ bầu thay đổi nhiều như mọc mụn, cơ thể mệt mỏi do ốm nghén... Rất may cho Hiền, trong quá trình bầu bí không hề bị ốm nghén, không bị nôn ói... Bên cạnh đó lại được chồng hết mực quan tâm, chăm sóc.

Chỉ có điều, sau sinh lần 2, cô cũng đôi lúc mệt mỏi với cân nặng của mình, đau đầu tìm cách để phục hồi vóc dáng sau sinh. Hiền kể, thực ra cơ thể cô không tăng cân quá nhiều. Tuy nhiên, cô thừa nhận, lần này việc giảm cân khó khăn hơn lần đầu dù số cân cô muốn giảm không hề lớn.

Để nhanh chóng lấy lại vóc dáng, sau sinh, Hiền chăm chỉ cho con bú, chịu khó vận động. Chế độ ăn uống của cô tăng cường rau xanh, trái cây tươi, hạn chế tinh bột, đồ ngọt, chất béo trans...

Sau sinh 6 tháng, tranh thủ thời gian chồng chăm con hộ, Hiền cũng bắt đầu đi tập gym để cơ thể thon gọn hơn, đặc biệt là lấy lại cơ bụng sau sinh. Hàng ngày, cô cũng tranh thủ đưa con cho chồng bế để dành thời gian vận động tại nhà bằng những bài tập đơn giản. Chúng giúp phục hồi cơ sàn chậu sau sinh, đồng thời giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Nhờ kinh nghiệm sinh con lần thứ 2, lại là bác sĩ sản khoa, sức khỏe và vóc dáng của Hiền khôi phục tạm ổn. Thế nhưng cô vẫn không khỏi buồn phiền khi sinh đẻ làm mất đi những đường nét thanh tú trên gương mặt mình. Mỗi lần soi vào gương, Hiền lại ngán ngẩm với sống mũi thấp bè, với chiếc cằm kém thon gọn. Trông cô như cộng thêm vài tuổi. "Đẻ lần đầu thì không đến nỗi chứ sang lần 2 đúng là trông mặt mũi cứng tuổi hẳn", Hiền tâm sự.

Những điều giấu kín trong đáy lòng ấy không thể qua mắt được BS Lưu Tuấn Phong - chồng của cô - là một chuyên thẩm mỹ nội khoa, làm đẹp công nghệ cao. Thương vợ bầu bí, sinh nở 2 lần vất vả, lại phải gồng mình lên trong công cuộc tìm lại nhan sắc sau sinh, anh nhiều lần khuyên vợ thử nghĩ đến việc can thiệp thẩm mỹ nội khoa để diện mạo tươi trẻ, lấy lại tự tin vốn có trước đây của mình.

Hiền nghe chồng nói nửa mừng nửa lo. Mừng vì chồng quan tâm đến vợ con nhưng cũng lo, đang nuôi con nhỏ mà làm đẹp như vậy, sợ ảnh hưởng đến con vì cô vẫn nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn.

Chồng Hiền khuyên cô cứ đảm bảo thiên chức làm mẹ. Sau khi cai sữa, Hiền sẽ được làm đẹp toàn diện. Nghe chồng nói vậy, Hiền thêm yên tâm và vui vẻ nghĩ đến ngày mình được "lột xác". Đó cũng là động lực giúp cô đi qua những ngày tháng nuôi con mọn vất vả, khó nhọc.

Thẩm mỹ nội khoa giúp cô bác sĩ 2 con lấy lại tự tin hoàn toàn, không stress

Sau hơn 1 năm, sữa mẹ cũng cạn, Hiền quyết định cai sữa cho con. Nghe theo lời khuyên của chồng, cô quyết định tìm đến các phương pháp thẩm mỹ nội khoa để làm đẹp sau sinh.

Bà mẹ 2 con tâm sự, cô muốn tìm lại vẻ đẹp tươi trẻ, rạng rỡ như thời thiếu nữ một cách tự nhiên nhất, ít xâm lấn nhất nên quyết định chọn thẩm mỹ nội khoa. Điều này hoàn toàn hợp lý bởi các đường nét trên khuôn mặt của hầu hết phụ nữ sau sinh đều ít nhiều có sự thay đổi như mũi to bành hơn, xuất hiện nếp nhăn rãnh mũi má sâu hơn, cằm kém thon gọn hơn…

Nhờ chồng chuyên làm thẩm mỹ nội khoa nên Hiền đã được tư vấn đầy đủ, kỹ càng trước khi làm. Cô được tiêm một chút filler ở mũi, ở cằm…, tiêm HA trẻ hóa da và trị nám bằng laser. Tất cả đã cùng góp sứclàm thay đổi diện mạo của BS Hiền, giúp cô trẻ đẹp hơn mà lại rất tự nhiên, thậm chí nhiều người không biết. Điều này càng khiến cô vui vẻ, không phải bận tâm vẻ bề ngoài hay stress, thiếu tự tin khi gặp bất cứ ai.

"Làm đẹp sau sinh giúp mình tươi tắn hơn, mình thấy mình đẹp hơn. Mọi người gặp cũng khen nhưng không biết vì sao lại đẹp lên như thế. Còn mình, mỗi lần soi gương lại cảm thấy yêu đời hơn hẳn với diện mạo mới này", BS Hiền cười nói.

Từ trường hợp của chính mình, BS Hiền khuyên chị em phụ nữ sau sinh: "Sau sinh, cụ thể là sau khi cai sữa cho con, tất cả chị em chúng ta đều có quyền được xinh đẹp. Bạn có thể tìm đến những cách tự nhiên. Hoặc bạn có thể tìm đến thẩm mỹ nội khoa, ít xâm lấn như tiêm filler để cải thiện khuyết điểm trên gương mặt. Bạn sẽ tự tin và hạnh phúc hơn so với gương mặt nhiều khuyết điểm sau sinh. Tất nhiên nếu bạn hoàn toàn tự tin với đường nét khuôn mặt sau sinh của mình rồi thì hãy cứ để tự nhiên như vậy".