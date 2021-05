Sầu riêng rất ngon nhưng người có 6 đặc điểm dưới đây ăn vào sẽ "ôm họa" và cần lưu ý vài điều để ăn sầu không bị nóng, không tăng cân

Mùa hè đến kéo theo cái nắng rực lửa, tuy nhiên bù lại người Việt Nam lại được thưởng thức biết bao thứ quả nhiệt đới thơm ngon và ngọt ngào. Thời điểm này ra đường, mùi thơm của những trái sầu riêng ruột vàng óng, vị béo ngậy đã làm say đắm biết bao người, kể cả những người khó tính nhất.

Thực ra, quả sầu riêng không chỉ dừng lại ở giá trị về thực phẩm mà còn đem lại giá trị cho sức khỏe. Sầu riêng được biết đến như một loại quả có tác dụng bồi bổ cơ thể và chữa bệnh. Trong Đông y, cơm sầu riêng vị ngọt, bùi, mùi đặc biệt, chủ trị chữa cảm sốt, viêm gan vàng da. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng hạt sầu riêng để rang, nướng, luộc ăn hoặc làm mứt kẹo ăn sẽ có tác dụng kích thích tiêu hóa. Bạn cũng có thể sử dụng lá và rễ sầu riêng 30-40g đem đi sắc uống để chữa cảm sốt, viêm gan vàng da.

Còn trong y học hiện đại, sầu riêng được chứng minh có tác dụng ổn định huyết áp do có chứa các hợp chất chứa lưu huỳnh như ethanethiol và các dẫn xuất disulphide, có thể tăng cường năng lượng do có nhiều carbohydrate, tốt cho tiêu hóa do có nguồn chất xơ dồi dào...

6 nhóm người không nên ăn sầu riêng

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, sầu riêng tốt là vậy xong ăn nhiều có thể gây nóng, gây đờm, chính vì vậy, một số nhóm người dưới đây không thích hợp để tiêu thụ sầu riêng.

1. Người bị bị béo phì, thừa cân: Sầu riêng nhiều đường, giàu năng lượng vì thế những ai bị béo phì, thừa cân, người đang điều trị bệnh tiểu đường thì không nên ăn vì sẽ làm tình trạng thêm phức tạp.

2. Người đang có vấn đề về thận, về tim: Những người này không nên ăn sầu riêng vì đây là loại quả chứa hàm lượng kali cao, có thể khiến chất kali bị ứ đọng trong cơ thể, làm tim loạn nhịp, gây suy thận.

3. Nhóm người tì vị yếu cần tránh ăn sầu riêng vì có thể gây đầy bụng, khó tiêu.



4. Những người bị nóng trong không nên ăn sầu riêng vì khi ăn sẽ càng khiến cơ thể bốc hỏa, khó chịu, mất ngủ.



5. Người già, bà bầu nên hạn chế ăn sầu riêng vì loại quả này nhiều đường, tính nóng, có thể gây tăng huyết áp, đầy hơi, khó tiêu.

6. Người bị đau họng, ho, cảm lạnh: Sầu riêng nóng và gây đờm, chính vì vậy những người đau họng, ho, bị cảm lạnh, âm hư và khí quản nhạy cảm, người đang bị táo bón, trĩ không thích hợp ăn sầu riêng.

Làm sao để ăn sầu riêng không bị nóng, không tăng cân

Sầu riêng là loại quả thơm ngon nhưng nhược điểm của chúng là chứa nhiều đường, khiến cơ thể dễ bị bốc hỏa và dễ tăng cân. Theo các chuyên gia, để ăn sầu riêng không bị nóng thì nguyên tắc đầu tiên là không được ăn nhiều loại quả này trong một lúc, ăn nhiều không chỉ gây nóng, tạo cảm giác bức bối cho cơ thể mà còn khiến bạn dễ bị tăng đường huyết đột ngột. Trong một ngày mỗi người lớn chỉ nên ăn tối đa 2 múi sầu riêng.

Để không tăng cân sau khi ăn sầu riêng, mọi người nên vận động tích cực để tiêu hóa hết phần năng lượng mà mình vừa tiêu thụ chứ không nên ngồi một chỗ hoặc đi ngủ ngay lập tức. Đồng thời, đã ăn sầu riêng thì nên giảm bớt khẩu phần ăn trong bữa chính lại.

Ngoài ra, khi ăn sầu nên kết hợp với những loại quả có tính mát như dưa hấu, thanh long, măng cụt... để hạ nhiệt. Từ đó giúp dễ tiêu hơn, giảm tính nóng của quả sầu. Ngược lại, không được ăn kèm sầu riêng cùng những loại quả tính nóng như nhãn, vải vì sẽ khiến cơ thể thêm khó chịu, bốc hỏa, tăng huyết áp.

Đặc biệt, tránh ăn sầu riêng cùng các loại hải sản vì chúng có tính hàn, trong khi đó sầu riêng lại có tính nóng, hai thứ này kết hợp với nhau là "đại kỵ", có thể gây khó chịu cho dạ dày, tiêu chảy, đau bụng.