Sau quan hệ thấy 3 dấu hiệu: Chị em chắc chắn bị viêm nặng do nhiễm tạp khuẩn, để càng lâu tử cung càng yếu, dễ sinh thêm bệnh

Viêm nhiễm vùng kín do nhiễm tạp khuẩn có thể xảy ra khi quan hệ tình dục kém an toàn. Đặc biệt, khi cơ thể đưa ra dấu hiệu cảnh báo viêm nặng do nhiễm tạp khuẩn nhưng chị em vẫn ngó lơ thì sẽ phải đối mặt với hậu quả đáng tiếc. Trong đó, đáng sợ nhất là tử cung ngày càng bị bào mòn, yếu ớt.

Bởi lẽ, viêm do nhiễm tạp khuẩn không được can thiệp điều trị sớm có thể xuất hiện biến chứng khó lường. Với chị em đang ở độ tuổi sinh sản có thể bị viêm cổ tử cung, viêm niêm mạc tử cung, thậm chí vô sinh. Chị em đang trong thời gian bầu bí có thể bị dọa sảy thai, sinh non, viêm màng ối gây ảnh hưởng đến thai nhi...

Hỏi: Dạo gần đây, sau khi quan hệ xong, em thấy khí hư chảy ra có mùi hôi tanh rất khó chịu. Nhưng tình trạng này chỉ xuất hiện sau khi quan hệ xong, lại không có chứng đau ngứa gì nên em cũng lần lữa chưa đi khám. Xin hỏi bác sĩ, khí hư có mùi hôi tanh khó chịu chỉ sau khi quan hệ xong thì có đáng lo không ạ?

Dấu hiệu chị em bị viêm nặng do nhiễm tạp khuẩn, càng để lâu càng hại tử cung Chào bạn! Khi bị viêm nhiễm nặng do tạp khuẩn, bạn thường xuất hiện những dấu hiệu sau: Một là, ra khí hư có mùi hôi tanh, đặc biệt là sau khi quan hệ. Hai là, khí hư loãng, có bọt, chuyển màu vàng hoặc xanh. Ba là, đau khi quan hệ tình dục và khó chịu khi đi tiểu. Nếu bạn xuất hiện một trong 3 dấu hiệu này đều nên đi khám để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm về sau. Chúc bạn vui khỏe! BS Trần Đức Cung tiết lộ dấu hiệu viêm nặng do nhiễm tạp khuẩn, càng để lâu không chữa tử cung càng bị bào mòn, ốm yếu

BS Trần Đức Cung (chuyên ngành Ung bướu và Phụ khoa, cố vấn chuyên môn của hệ thống y tế Hưng Việt)

