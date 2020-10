Sau ồn ào tình tay ba với An Nguy, Cát Phượng nhiều lần muốn chia tay Kiều Minh Tuấn

Tham gia chương trình Chị em chúng mình, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn đã có những chia sẻ về sóng gió tình cảm đã trải qua.

Tính đến hiện tại, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn ở bên nhau 12 năm. Hồi 2011, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy vướng vào tình tay ba rối rắm. Cặp đôi tưởng như đã phải chia tay vì Kiều Minh Tuấn xác nhận yêu An Nguy. Tuy nhiên, sau đó khán giả vẫn thấy Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng đi bên nhau, còn An Nguy thì lặng lẽ rút lui với nhiều điều tiếng.

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn từng đón sóng gió lớn vào năm 2018.

Khi được hỏi về những sóng gió trong suốt thời gian qua, Cát Phượng thành thật: "Đã có rất nhiều lần muốn buông tay, nhưng một tay buông thì tay kia chụp lại liền. Nhiều lúc mình "tuột cảm xúc" vì lời ra tiếng vào, nếu anh ấy đứng trước mặt và nói: Mình dừng đi em thì tôi sẽ buông nhưng anh ấy không làm thế".

Kiều Minh Tuấn chia sẻ: "Anh nghĩ mọi mối quan hệ nào cũng có ngày phải chia tay, quan trọng là có đọng lại nhiều kỷ niệm hay không. Anh chị là kiểu tới đâu hay tới đó, sóng gió thì mình cứ đón nhận hết".

Cặp đôi cho biết vẫn chưa có ý định làm đám cưới hay sinh con chung.

Nói về chuyện tổ chức đám cưới, Cát Phượng khẳng định: "Nếu như 10 năm nữa, Cát Phượng 60 tuổi mà còn yêu Kiều Minh Tuấn thì sẽ cưới". Giải thích cho điều này, Kiều Minh Tuấn bày tỏ rõ quan điểm: "Nếu mà tổ chức tiệc để ra mắt dòng họ gia đình thì không cần vì ai cũng biết hết rồi. Thay vào đó Tuấn lấy tiền đó dẫn Phượng đi du lịch thì thấy thú vị hơn".

Mặt khác, khi được hỏi về vấn đề có con chung, Kiều Minh Tuấn cũng thẳng thắn chia sẻ: "Anh nghĩ là có đứa con để được trải nghiệm làm cha thì giờ đã trải nghiệm qua Bom (con riêng của Cát Phượng) rồi. Chị Phượng cũng lớn hơn anh, nếu có con thì anh chị sẽ mất thời gian với nhau. Anh nghĩ là không nên".

Hari Won cũng đồng ý, cô cho rằng: "Gặp đúng thời điểm đúng người thì cưới thôi, mình cũng không biết ngày mai cuộc sống thế nào. Giống như anh chị tới đâu hay tới đó rồi tính tiếp. Bởi vậy đừng bao giờ nói từ: Mãi mãi".