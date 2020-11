Sau nghi vấn sinh con thứ 2, Hoa hậu Phạm Hương tự “dìm hàng” khi lộ vòng eo bánh mì

Hôm 1/11 vừa qua, Phạm Hương đã đăng tải hình ảnh diện trang phục Halloween với tạo hình nhân vật trong phim hoạt hình "The Incredible" (Gia Đình Siêu Nhân). Trong ảnh, Phạm Hương diện trang phục màu đỏ bó sát. Tuy nhiên, chính trang phục này đã khiến nhưng nàng hậu vô tình để lộ vòng eo bánh mì kém thon gọn.

Cách đây không lâu, cô còn làm rộ nghi vấn đang chuẩn bị đón thêm nhóc tỳ khi lộ vòng 2 to bất thường. Cụ thể, trong một khoảnh khắc bế con trai, Phạm Hương đã để lộ vòng 2 nhô lên bất thường. Tuy nhiên, sau đó "mẹ 1 con" đã đính chính lý do body thay đổi là do cô tăng 5kg trong thời gian nghỉ dịch.

Phạm Hương lộ vòng eo bánh mì kém thon gọn khi diện trang phục bó sát.

Có thể thấy, dù hóa trang thành Elastigirl - người mẹ siêu anh hùng trong "Gia đình siêu nhân", nhưng vòng eo bánh mì của Phạm Hương hoàn toàn thua kém.

Cách đây không lâu, Phạm Hương cũng khiến dân tình bất ngờ khi đăng ảnh đang làm vườn và để lộ ngoại hình tăng cân thấy rõ. Có thể thấy, phần bắp tay của nàng hậu trông đầy đặn, khuôn mặt cũng tròn trịa hơn hẳn.