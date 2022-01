Sau nghi vấn đồng tính, "em trai Song Hye Kyo" Yoo Ah In công khai hình ảnh gây chú ý bên "tình tin đồn"

Mới đây, Yoo Ah In cùng "tình tin đồn" đồng giới là một nhiếp ảnh gia đã trở thành chủ đề được công chúng bán tán. Nguyên nhân đến từ bộ ảnh cực gây chú ý giữa Yoo Ah In và nhiếp ảnh gia này trên trang cá nhân của nam tài tử.

Trong loạt hình ảnh, Yoo Ah In liên tục chụp "selfie" cùng nhiếp ảnh gia này với những tư thế được cho là khá tình cảm. Nam diễn viên thậm chí còn ngả đầu vào vai nhiếp ảnh gia kia để chụp hình.

Có khoảnh khắc, nhiếp ảnh gia này còn tạo dáng hình nửa trái tim với Yoo Ah In. Bộ ảnh khiến công chúng không khỏi xôn xao bởi nhìn không khác gì một cặp tình nhân.

Bộ ảnh mới của Yoo Ah In và "tình tin đồn" đồng giới.

Cuối năm 2021, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước đoạn video với tựa đề: "Bạn trai của Yoo Ah In là một nhiếp ảnh gia tài năng (tốt nghiệp trường Đại học Quốc gia Seoul)" được đăng tải vào 8/12 trên kênh YouTube "Class B Issue".

Đoạn video đã trở thành chủ đề nóng vì nội dung liên quan tới đời sống tình cảm của Yoo Ah In. Trong đoạn video này có nhắc tới một người đàn ông tên A được cho là người yêu đồng giới của Yoo Ah In. Thậm chí, kênh Youtube này còn nói rằng, cả hai đã sử dụng "Lovestagram" (trong từ điển Kpop, Lovestagram dùng để chỉ hành động "lợi dụng" Instagram gửi những tin nhắn cho người yêu) suốt quá trình hẹn hò. Kênh Youtube này cho biết, người yêu của Yoo Ah In là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tên A.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, nội dung trong video chỉ là nghi vấn, hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể. Về phần Yoo Ah In, nam diễn viên không hề có bất cứ phản hồi nào về chuyện này.

