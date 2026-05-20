Sau một tuần trải nghiệm, mẫu MacBook Air M5 mang lại cảm giác nâng cấp quen thuộc nhưng rất an toàn và ổn định

Đi cùng với đó, sự ra mắt của dòng máy giá 599 USD mang tên MacBook Neo cũng khiến người dùng có thêm nhiều sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua sắm chiếc MacBook Air M5.

Tùy chọn màn hình và chất lượng hiển thị

Phiên bản MacBook Air M5 mang đến cho người dùng hai lựa chọn kích thước màn hình là 13 inch và 15 inch. Trong khi đó, mẫu máy tính xách tay mới MacBook Neo chỉ được bán ra với duy nhất một phiên bản kích thước 13 inch.

Bất kể bạn chọn kích thước nào, chiếc MacBook Air M5 đều sở hữu màn hình hiển thị sắc nét với khả năng tái tạo màu sắc chính xác. Thử nghiệm xem các đoạn phim thực tế cho thấy hình ảnh và màu da của các diễn viên trông rất chân thực.

Về mặt âm thanh, hệ thống bốn loa trên MacBook Air M5 đáp ứng tốt nhu cầu nghe nhạc và giải trí trong không gian vừa phải. Âm thanh mang lại sự hòa quyện nhịp nhàng giữa sự ngọt ngào và tông giọng ấm áp qua các bản nhạc.

Sức mạnh xử lý từ vi xử lý thế hệ mới

Mẫu MacBook Air M5 cung cấp sức mạnh đủ để người dùng mở nhiều thẻ trình duyệt cùng lúc mà không lo máy bị chậm hay đứng hình. Quá trình thử nghiệm cho thấy thiết bị vẫn hoạt động mượt mà ngay cả khi chạy song song 50 thẻ trên trình duyệt Brave và 10 thẻ trên Chrome.

Khi thực hiện các bài kiểm tra hiệu năng, thiết bị mới nhất cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với các dòng máy cũ. Điểm số xử lý đa lõi của máy cao hơn khoảng 42% so với thế hệ dùng chip M3 khi chạy các phần mềm đòi hỏi nhiều tài nguyên.

Nếu đem so sánh với mẫu MacBook Air M4 , mức chênh lệch hiệu năng tổng thể chỉ rơi vào khoảng 15% trong các bài đánh giá điểm chuẩn phần mềm. Ở bài kiểm tra đồ họa thông qua tựa game Shadow of the Tomb Raider, MacBook Air M5 đạt tốc độ 43 khung hình mỗi giây rất ổn định.

Ảnh: Apple.

Thời lượng pin ấn tượng cho người hay di chuyển

Điểm nhấn đáng chú ý trên MacBook Air M5 nằm ở thời gian sử dụng pin bền bỉ. Trong bài thử nghiệm phát video độ phân giải 4K liên tục, thiết bị mất 16 giờ 38 phút để cạn hoàn toàn năng lượng.

Kết quả này dài hơn 14% so với con số 14 giờ 36 phút từng được ghi nhận trên mẫu máy tiền nhiệm của năm ngoái. Đây là một bất ngờ khá thú vị vì mức thời lượng pin công bố của hãng dành cho MacBook Air M5 không hề thay đổi.

Để có được thời gian sử dụng lâu nhất lên đến 19 giờ 38 phút cho cường độ công việc liên tục, người dùng có thể tham khảo đầu tư dòng máy MacBook Pro sử dụng vi xử lý M5.

Giá bán và những thay đổi về mặt phần cứng

Chiếc MacBook Air M5 hiện có mức giá khởi điểm là 1.099 USD. Dù mức giá này tăng khoảng 100 USD so với thế hệ trước, Apple đã chủ động nâng mức dung lượng lưu trữ cơ bản lên 512GB.

Máy được trang bị sẵn 16GB bộ nhớ RAM, giúp người dùng dễ dàng lưu trữ hình ảnh lớn, tải phim 4K hoặc cài đặt nhiều phần mềm cùng lúc. Nhìn chung, dòng máy MacBook Air năm nay tiếp tục duy trì kiểu dáng mỏng nhẹ và mức trọng lượng tương đồng với thế hệ trước.

Bên cạnh đó, hãng cũng bổ sung thêm kết nối không dây chuẩn Wi-Fi 7 và Bluetooth 6 cho chiếc MacBook Air M5. Việc nâng cấp này giúp máy tính truyền tải dữ liệu ổn định và có độ trễ thấp hơn khi kết nối với các hệ thống mạng hỗ trợ.

