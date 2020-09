Sau một giấc ngủ, người phụ nữ mê man không tỉnh, bị suy giảm nhận thức và vận động, bác sĩ khuyến cáo căn bệnh não nguy hiểm

Bác sĩ Lâm Tử Kính, khoa nội thần kinh, bệnh viện Taichung Hospital, chia sẻ trường hợp cô Kiều (38 tuổi), không có tiền sử bệnh lý trong quá khứ. Dạo gần đây, do áp lực căng thẳng nên cô Kiều sử dụng thuốc an thần điều trị mất ngủ. Một hôm, cô Kiều ngủ mê man không tỉnh giấc, người nhà cho rằng cô Kiều sử dụng thuốc an thần quá liều nên vội đưa đi khám.



Ảnh minh họa

Bác sĩ Lâm Tử Kính cho biết: "Kết quả xét nghiệm máu cho thấy đường huyết thấp, tiêm glucose cũng không cải thiện, chụp cộng hưởng từ (MRI) phát hiện bệnh nhân bị tổn thương ở hai bên đại não và hồi hải mã dẫn đến chứng mất trí. Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân phát hiện mắc bệnh viêm phổi, được chẩn đoán biến chứng nhiễm trùng dẫn đến hạ đường huyết và tổn thương não".

Sau nhiều tháng điều trị, cô Kiều vẫn bị suy giảm nhận thức và vận động, không thể tự chăm sóc bản thân.

Bác sĩ Lâm Tử Kính chỉ ra, người bị hạ đường huyết ở mức độ nhẹ thường có các triệu chứng như chóng mặt, đổ mồ hôi đêm, đánh trống ngực, run rẩy không rõ nguyên nhân, trường hợp nặng có thể co giật, hôn mê, sốc, và cũng có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương và mất ý thức, thậm chí có thể gây ra một cơn đau tim và viêm não vĩnh viễn.

Bác sĩ Lâm Tử Kính, khoa nội thần kinh, bệnh viện Taichung Hospital

Bác sĩ khuyến cáo, một số người vốn không mắc bệnh tiểu đường, nhưng nếu có dấu hiệu nhiễm trùng cấp tính, chấn thương hoặc uống nhiều rượu bia khi đói, cộng thêm giảm tiêu thụ thức ăn hoặc mắc bệnh tiêu chảy sẽ dẫn đến hạ đường huyết. Lúc này, người bệnh cần bổ sung đường thì triệu chứng sẽ giảm. Nếu người bệnh bị hạ đường huyết và tình trạng không cải thiện sẽ ảnh hưởng đến chức năng vận động của não, gây tổn thương hệ thần kinh, thậm chí dẫn đến hôn mê và suy giảm nhận thức. Nếu bạn bị hạ đường huyết và triệu chứng không thuyên giảm thì cần đến ngay bệnh viện điều trị.

Nhiễm trùng xảy ra khi các vi sinh vật xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Các sinh vật gây nhiễm trùng rất đa dạng, có thể bao gồm nấm, virus, vi khuẩn và ký sinh trùng. Bạn có thể nhiễm trùng theo nhiều cách, chẳng hạn như tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, dùng thực phẩm hoặc đồ uống bị nhiễm bẩn hay qua vết cắn của côn trùng.

Triệu chứng nhiễm trùng:

Sốt hoặc ớn lạnh.

Đau nhức cơ thể.

Cảm thấy mệt mỏi.

Ho hoặc hắt hơi.

Rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.

Một số loại nhiễm trùng có thể không gây ra bất cứ triệu chứng nào.

Đến gặp bác sĩ nếu bạn có:

Các triệu chứng xấu đi hoặc không được cải thiện khi chăm sóc tại nhà

Các triệu chứng kéo dài hoặc tái phát

Khó thở.

Đau đầu dữ dội xảy ra khi sốt cao.

Phát ban.

Sưng không giải thích được.

Một vết cắn từ động vật.

Các cách phòng ngừa nhiễm trùng:

Rửa tay thường xuyên, đặc biệt là trước và sau khi chuẩn bị thức ăn hoặc sau khi sử dụng phòng tắm.

Làm sạch các khu vực bề mặt và tránh giữ thực phẩm dễ hỏng ở nhiệt độ phòng quá lâu.

Cho trẻ tiêm đầy đủ vắc xin cần thiết.

Chỉ dùng thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ và chắc chắn hoàn thành quá trình điều trị, ngay cả khi các triệu chứng cải thiện sớm hơn.

Khử trùng những nơi có thể có mật độ vi khuẩn cao, chẳng hạn như nhà bếp và phòng tắm.

Giảm nguy cơ nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) bằng cách kiểm tra bệnh thường xuyên, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục.

Tránh dùng chung vật dụng cá nhân, như bàn chải đánh răng, lược, lưỡi dao cạo, kính mắt và dụng cụ nhà bếp.

Làm theo lời khuyên của bác sĩ về việc cách ly và nghỉ ngơi trong thời gian điều trị để tránh lây nhiễm cho người khác.

Xây dựng một lối sống năng động, chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng có thể giúp giữ cho hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và bảo vệ cơ thể phòng thủ chống lại các loại nhiễm trùng khác nhau.

Theo Ettoday