Sau màn suýt khóc và thừa nhận lỗi lầm của tỷ phú Bill Gates, vợ cũ ông có động thái cho thấy đẳng cấp khác biệt

Mới đây, tỷ phú Bill Gates gây chú ý trên truyền thông khi lần đầu trải lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình trong lúc tham gia trại hè tỷ phú vào cuối tuần trước. Những người trong cuộc tiết lộ rằng, ông Bill Gates đã rất xúc động, chực trào nước mắt và nhận lỗi về mình.

Vào ngày 12/7, trang Page Six đưa tin, trong khi nhà sáng lập Microsoft suýt khóc vì cuộc hôn nhân tan vỡ thì vợ cũ của ông cũng có động thái mới nhất. Cụ thể, xuất hiện tại New York cuối tuần trước, bà Melinda, vợ cũ tỷ phú Bill Gates được 6 vệ sĩ đi trên ba chiếc SUV hộ tống.

Bà Melinda Gates tại New York vào cuối tuần trước.

Page Six dẫn lời một cựu chiến binh trong lĩnh vực bảo an cho người nổi tiếng nói rằng ngay cả những ngôi sao lớn nhất cũng chỉ có một đội bảo vệ riêng với hai chiếc SUV hộ tống khi đi ra ngoài. Chế độ an ninh mà bà Melinda Gates đang sử dụng với 6 vệ sĩ cùng ba chiếc SUV thường chỉ dành cho những người ở cấp cao nhất của chính phủ hoặc cựu tổng thống.

Sự xuất hiện của bà Melinda cùng dàn vệ sĩ tại câu lạc bộ tư nhân Zero Bond cuối tuần trước ở New York khiến nhiều người phải kinh ngạc, bởi lẽ trước đây, bà không dùng nhiều nhân viên bảo an đến như vậy. Với đội ngũ hùng hậu này, không ai có thể dễ dàng tiếp cận với bà Melinda. Trang Page Six tiết lộ rằng, bà Melinda đã ghé qua nhà hàng ở khu phố thượng lưu Tribeca và lưu trú tại một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố.

Bà Melinda đang trên đường trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới khi ly hôn với nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, người giàu thứ ba thế giới với khối tài sản 147 tỷ USD. Cặp đôi quyền lực này vẫn đang trong quá trình phân chia tài sản theo hợp đồng ly thân. Sau tuyên bố ly hôn hồi tháng 5, ông Bill Gates đã chuyển cho bà Melinda số cổ phiếu hơn 3 tỷ USD.

Vợ cũ tỷ phú Bill Gates mỉm cười khi nhìn thấy ống kính từ xa vào tuần trước.

Rõ ràng, bà Melinda đang từng bước xây dựng hình ảnh của một người phụ nữ độc lập, thoát khỏi cái bóng của chồng, phát triển sự nghiệp riêng mà bà luôn theo đuổi và đam mê. Có thể thấy rằng, người phụ nữ này đang tận hưởng cuộc sống độc thân giàu có, chi cho mình đội ngũ bảo an hùng hậu, thể hiện đẳng cấp khác biệt so với trước đây.

Kể từ sau khi tuyên bố ly hôn, mối quan hệ của ông Bill Gates và bà Melinda được cho là căng thẳng. Đỉnh điểm của sự bất đồng là việc chia rẽ diễn ra tại quỹ từ thiện từ nhân lớn nhất thế giới Bill & Melinda Gates, do cả hai làm đồng Chủ tịch. Tuần trước, quỹ này đã tuyên bố bà Melinda có thể rút khỏi quỹ sau 2 năm, nếu bà và chồng cũ không thể tiếp tục làm việc cùng nhau. Ông Bill Gates sẽ dùng tiền cá nhân để trả cho bà Melinda nếu bà rút khỏi quỹ.

Đã có nhiều phân tích được đưa ra về lý do khiến cặp đôi này đường ai nấy đi. Tuy nhiên tất cả đều tập trung vào lỗi lầm là ở tỷ phú Bill Gates từ chuyện ông này ngoại tình cho đến ve vãn, tán tỉnh các nữ nhân viên trong công ty. Mối quan hệ của ông với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein cũng khiến cặp đôi căng thẳng. Về phần mình, bà Melinda chưa từng đưa ra bình luận công khai nào về cuộc ly hôn của họ.

