Sau màn ẩu đả với nhóm nữ quái, Thiều Bảo Trâm khóc nấc vì đánh mất người yêu

Tối 21/10, Thiều Bảo Trâm chính thức trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới mang tên Một Mình Có Buồn Không? Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ LyLy, kết hợp cùng nhà sản xuất Rhymastic và có sự góp giọng của nam ca sĩ Lou Hoàng.

Đặc biệt, nữ ca sĩ đã hoàn toàn lột xác trong MV lần này với những pha hành động mạnh mẽ và hình ảnh giản dị chưa từng thấy. Gửi gắm rất nhiều cảm xúc vào ca khúc cũng như phần diễn xuất, Thiều Bảo Trâm hứa hẹn sẽ khiến khán giả đồng cảm cùng những thông điệp ý nghĩa thông qua một đoạn của đời của nhân vật Hải An.

Ca khúc Một Mình Có Buồn Không? thuộc dòng nhạc R&B, mang giai điệu nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với những sản phẩm sôi động mà Thiều Bảo Trâm từng ra mắt trước đây. Ở sản phẩm này, Thiều Bảo Trâm thể hiện sự trưởng thành trong giọng hát khi diễn tả cảm giác cô đơn của một cô gái sau những tổn thương ở quá khứ.

"Khi nghe ca khúc này, tôi cũng thấy mình trong đó. Tôi từng hỏi nếu một mình như vậy có ổn không, hay mình nên thoát ra khỏi thế giới tiêu cực này đi và tin vào một ai đó, nhờ họ giúp đỡ mình. Tôi mong ai nghe ca khúc này cũng sẽ mở lòng ra đón nhận sự yêu thương từ những người đang muốn quan tâm giúp đỡ bạn. Đừng tỏ ra không cần họ, khiến họ không dám tiến tới", Thiều Bảo Trâm chia sẻ.

MV Một Mình Có Buồn Không? kể câu chuyện về Hải An với tính cách ngông cuồng, bướng bỉnh và khá nóng nảy nhưng sâu bên trong lại là một cô gái tốt bụng, ấm áp và tình cảm. Tuy nhiên, cô nàng buộc phải xây dựng vỏ ngoài mạnh mẽ đến mức bất cần để tự bảo vệ mình vì hoàn cảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một mình nuôi em gái trong căn nhà cũ kỹ. Nếu khán giả đã quen với một Thiều Bảo Trâm sang chảnh, cá tính thì ở tạo hình Hải An, Thiều Bảo Trâm lại diện những trang phục đơn giản theo phong cách vintage cùng lối trang điểm tự nhiên và trong trẻo.

Nhân vật nam chính trong MV là Trần Phong, do hotboy Hoàng Trung đảm nhận. Anh chàng rất ấm áp, lãng mạn và tốt bụng, xuất hiện như một "món quà kỳ diệu" mà bà lão chủ tiệm may gửi đến cho Hải An thông qua chiếc khăn thêu hình cỏ bốn lá. Phong xuất hiện, hết lòng giúp đỡ Hải An và luôn ở bên cô trong những giây phút khó khăn. Mặc dù đã bắt đầu rung động trước Phong nhưng vì sự gai góc và hoài nghi mà Hải An luôn đẩy Phong ra xa, lạnh lùng từ chối sự giúp đỡ của anh chàng.

Một trong những điểm nhấn thú vị của MV chính là hội nữ quái bao gồm 5 nhân vật phản diện, cậy Hải An mồ côi cha mẹ nên thường xuyên bắt nạt, chặn đánh cô nàng. Đáp lại sự hung hãn của nhóm nữ quái này, Hải An cũng chống trả quyết liệt và đánh lại để tự vệ. Mặc dù Phong đã từng giúp Hải An chạy trốn khỏi nhóm nữ quái, nhưng trận chiến này dường như không thể đi đến hồi kết.

Giũ bỏ hình tượng tiểu thư, Thiều Bảo Trâm nhập vai cô gái mồ côi một mình chống băng nữ quái.

Phần cuối MV khi phát hiện ra nhóm nữ quái đến tận nhà bắt nạt em gái mình, Hải An đã ngay lập tức đi trả thù trong sự tức giận. Ở khoảnh khắc đó, Phong muốn níu giữ Hải An tuy nhiên, Hải An vẫn quyết định bỏ lại Phong và lao vào trận chiến với nhóm nữ quái. Một mình chống trả, Hải An vẫn thua cuộc trước nhóm nữ quái và còn mất đi Phong. Hình ảnh ngọn cỏ bốn lá biến thành ba lá ở cuối MV như một cơ hội đánh mất đi trong đời của cô.

Không đơn giản là một MV đầy rẫy những cảnh quay hành động hồi hộp, những trận ẩu đả kịch tính, Một Mình Có Buồn Không? mang đến cho người xem thông điệp về yêu thương bản thân. Trong cuộc sống, không phải điều gì tiêu cực cũng được giải quyết bằng một hành động tiêu cực tương tự. Thay vì đáp trả một cách mạnh mẽ và biến tiêu cực trở thành một thói quen như Hải An. Hãy biết cách tha thứ, mở rộng trái tim và đón nhận những người thật lòng yêu thương mình vô điều kiện, thay vì nhìn mãi vào vết thương cũ không lối thoát.

Thiều Bảo Trâm gửi gắm thông điệp ý nghĩa đằng sau cuộc đời của cô gái bạo lực trong MV mới.