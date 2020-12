Sau lời trấn an lúc nửa đêm giữa lùm xùm thái độ, fanpage hơn 300 thành viên của Linh Chi khóa luôn bình luận

Vào đêm qua (7/12), giữa lúc vụ lùm xùm Linh Chi chen lấn và hất tóc vào mặt Thủy Tiên vẫn đang nóng trên các diễn đàn mạng, nữ siêu mẫu đã có động thái gây chú ý.

Cụ thể, trên Instagram story, Linh Chi chia sẻ bài đăng trấn an từ fanpage hơn 300 thành viên. Trang fanpage này có đăng hình Linh Chi kèm dòng trạng thái: “Everything will be ok my princess, love you” (Tạm dịch: Mọi việc sẽ ổn thôi công chúa của chúng em, yêu chị).

Linh Chi chia sẻ bài đăng trấn an của trang fanpage hơn 300 thành viên.

Tuy nhiên, ngay sau đó không hiểu vì nguyên nhân gì mà trang fanpage này cũng khóa luôn chế độ bình luận dưới các bài đăng. Nhiều người cho rằng, có thể là sau bài đăng trấn an Linh Chi, trang fanpage này cũng bị anti-fan tấn công mạnh nên buộc phải khóa bình luận.

Ngay sau đó, netizen cũng phát hiện trang fanpage này cũng khóa phần bình luận.

Trước đó, ngay sau khi vụ lùm xùm xảy ra, Linh Chi cũng khóa phần bình luận lên trang cá nhân của mình vì bị anti-fan tấn công. Từ hôm qua tới giờ, mới chỉ có Thủy Tiên và Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng về vụ lùm xùm, Linh Chi thì hoàn toàn im lặng.