Sau khi tắm thoa 1 giọt này, da sẽ căng mướt ẩm mịn tới tận sáng hôm sau

Nếu bạn từng nghĩ chỉ kem dưỡng mới giúp da mềm mịn, thì có lẽ bạn chưa thử "vũ khí bí mật" của những làn da căng bóng - dầu dưỡng body (body oil). Chỉ cần vài giọt sau khi tắm, làn da như được phủ một lớp ánh sương mỏng mịn, mềm mại và ngậm nước suốt đêm.

Vì sao nên thêm dầu dưỡng vào chu trình chăm sóc body?

Dầu dưỡng body là sản phẩm chứa nhiều chiết xuất tự nhiên như hạt nho, hạnh nhân, jojoba, dừa… với khả năng khóa ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ da cực kỳ hiệu quả. Khi được thoa trên làn da còn ẩm nhẹ sau khi tắm, dầu hoạt động như một lớp màng bảo vệ, ngăn nước thoát ra ngoài đồng thời giúp da hấp thụ dưỡng chất sâu hơn.

Không chỉ giúp duy trì độ ẩm, dầu dưỡng còn hỗ trợ làm mềm vùng da khô ráp như khuỷu tay, đầu gối hay gót chân, đồng thời tăng độ đàn hồi, giúp da sáng khỏe, mịn màng và căng bóng tự nhiên. Một số loại dầu dưỡng còn có hương thơm dịu nhẹ, giúp thư giãn tinh thần và biến việc chăm sóc body trở thành một nghi thức thư giãn cuối ngày.

Dưới đây là 5 loại dầu dưỡng body nổi tiếng được nhiều tín đồ làm đẹp tin dùng và đánh giá cao:

1. Nuxe Huile Prodigieuse Multi-purpose Dry Oil

Huyền thoại đến từ Pháp, Nuxe Huile Prodigieuse là loại dầu "đa năng" có thể dùng cho mặt, tóc và body. Chất dầu khô nhẹ, không nhờn dính, thấm nhanh, mang lại làn da ẩm mịn mà vẫn thoáng. Công thức chứa 98% thành phần tự nhiên với 7 loại dầu thực vật quý như hoa trà, hoa lưu ly, argan, tsubaki, macadamia, hạnh nhân ngọt và hạt phỉ

Hương thơm hoa ngọt ngào, sang trọng của Nuxe còn khiến mỗi lần thoa trở thành một trải nghiệm tinh tế. Sản phẩm hiện có nhiều phiên bản như Classic, Florale và Rich để bạn lựa chọn.

Nơi mua: NUXE

2. Bio-Oil Skincare Oil

Đây là cái tên "quốc dân" trong giới làm đẹp khi nhắc đến khả năng làm mờ vết rạn, thâm sẹo và dưỡng ẩm chuyên sâu. Với công nghệ PurCellin Oil™, Bio-Oil giúp các dưỡng chất như vitamin A, E và dầu cúc La Mã thấm sâu vào da, cải thiện rõ rệt độ đàn hồi.

Dầu có kết cấu mỏng nhẹ, phù hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Bio-Oil có nhiều dung tích (60ml - 200ml) rất dễ tìm mua tại các nhà thuốc và sàn thương mại điện tử.

3. Johnson's Baby Oil

Một biểu tượng "tuổi thơ" vẫn được nhiều người lớn tin dùng. Dầu em bé Johnson's chứa dầu khoáng tinh khiết và vitamin E, giúp khóa ẩm gấp đôi so với kem dưỡng thông thường. Khi thoa trên da ẩm sau khi tắm, sản phẩm giúp da mềm mại, căng bóng tức thì mà không để lại cảm giác nhờn rít.

Với mức giá chỉ khoảng 100.000 - 150.000 VNĐ/200ml, đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn bắt đầu dùng dầu dưỡng body mà vẫn tiết kiệm.

4. Palmer's Cocoa Butter Vitamin E Soothing Oil

Palmer's nổi tiếng với các sản phẩm chứa bơ cacao và vitamin E - bộ đôi vàng giúp dưỡng ẩm sâu, làm đều màu da và hỗ trợ giảm rạn nứt. Dầu Palmer's có kết cấu mượt, dễ tán, thích hợp cho da khô hoặc da sau khi tắm nắng.

Hương cacao ngọt ngào đặc trưng mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu, rất phù hợp để dùng buổi tối. Sản phẩm có giá khoảng 300.000 - 400.000 VNĐ/150ml, được đánh giá cao trên nhiều diễn đàn làm đẹp quốc tế.

5. Elizabeth Arden Eight Hour Cream All-Over Miracle Oil

Đây là dòng dầu dưỡng cao cấp đa năng - có thể dùng cho mặt, tóc, cơ thể, thậm chí cả móng tay. Thành phần chứa hỗn hợp Tsubaki Oil, vitamin E và chiết xuất cây mùi tây giúp phục hồi làn da mệt mỏi, mang lại vẻ căng mướt, rạng rỡ.

Dầu có hương cam bergamot và hoa mộc lan nhẹ nhàng, thấm nhanh, để lại lớp finish mịn mượt và bóng khỏe. Giá khoảng 1.200.000 - 1.400.000 VNĐ/100ml, phù hợp với những ai tìm kiếm trải nghiệm sang trọng và hiệu quả cao.

Nơi mua: Elizabeth Arden

Một vài giọt dầu dưỡng body sau khi tắm có thể thay đổi hoàn toàn chất da của bạn - từ khô ráp, xỉn màu trở nên mềm mại, căng mịn và sáng khỏe. Bí quyết là hãy thoa khi da còn hơi ẩm để dầu "khóa" nước lại trong da.

Dù bạn chọn Nuxe sang chảnh, Bio-Oil lành tính, Johnson's dịu nhẹ hay Palmer's thơm ngọt cacao, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì thói quen chăm sóc da đều đặn mỗi ngày. Bởi chỉ cần một giọt nhỏ, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt - làn da căng mướt, ẩm mịn tới tận sáng hôm sau.