Sau khi quan hệ, 3 việc đàn ông không được làm, 2 điều đối với phụ nữ không được chậm trễ

Bác sĩ Dương La, Khoa Phụ sản Bệnh viện thứ 4 Hoa Tây thuộc Đại học Tứ Xuyên cho biết: Mọi người sẽ có một số thói quen sau khi quan hệ tình dục, nhưng cần phải chú ý là: có những việc nam giới không thể vội vàng và có những việc phụ nữ cần làm ngay sau quan hệ tình dục.



Đàn ông không được làm 3 việc này ngay sau khi quan hệ

1. Tắm

Tắm ngay sau khi quan hệ có thể khiến nam giới bị đau lưng, chướng bụng

Trên thực tế, nhiều nam giới có thói quen tắm ngay sau khi quan hệ, bởi trên cơ thể có mồ hôi rất khó chịu. Bình thường, hành vi này có thể không gây hại lớn đối với sức khỏe, đặc biệt đối với người khỏe mạnh. "Tuy nhiên không nên tắm sau khi quan hệ, điều này có tác hại tương tự như tắm ngay sau khi tập thể dục mạnh", bác sĩ Dương La nói. Đặc biệt với những người mắc các bệnh tim mạch, huyết áp cao thì việc tắm ngay sau khi quan hệ có thể gặp nhiều rủi ro.

Việc tắm ngay sau khi quan hệ sẽ có những nguy cơ sau:

- Nếu nhiệt độ nước quá lạnh, các mạch máu của khoang chậu và cơ sẽ bị co lại khiến máu chứa đầy trong đó không thể chảy về tim. Chất thải trao đổi chất sinh ra do vận động mạnh trong quá trình quan hệ tình dục không được vận chuyển kịp thời, theo thời gian sẽ xuất hiện tình trạng đau lưng và chướng bụng. Ngoài ra, kích thích lạnh cũng có thể khiến mạch máu cơ tim bị co thắt dữ dội, là đòn chí mạng đối với bệnh nhân mắc bệnh tim.

- Nếu nhiệt độ nước quá nóng, các mạch máu trên da toàn thân sẽ bị giãn nở, khiến lượng máu cung cấp cho các cơ quan quan trọng khác giảm xuống. Đặc biệt đối với những người bị cao huyết áp, bệnh mạch vành, thiếu máu và các bệnh khác thì không nên tắm ngay sau khi quan hệ.

Bác sĩ Dương La khuyến nghị: Không nên tắm ngay sau khi quan hệ, sau khi nghỉ ngơi khoảng 30-60 phút, tắm bằng nước ấm là thích hợp nhất.

2. Đi tiểu

Đi tiểu ngay sau quan hệ dễ gây ra viêm tuyến tiền liệt và viêm mào tinh hoàn

Nhiều đàn ông có nhu cầu đi tiểu sau khi quan hệ, điều này là do sau khi quan hệ, tình trạng tắc nghẽn ở bộ phận sinh dục nam giảm xuống, và cơ vòng bàng quang sẽ chuyển dần từ căng sang giãn, dẫn đến mệt mỏi và tiểu gấp. "Nhưng lúc này không nên đi tiểu ngay lập tức", bác sĩ Dương La nhấn mạnh. Việc đi tiểu ngay sau khi quan hệ xong dễ làm tăng áp lực trong niệu đạo và bàng quang.

Một là có thể bị đau rõ ràng khi đi tiểu, hiện tượng tiểu ngắt quãng. Thứ hai, nếu nước tiểu có vi khuẩn và chất thải chuyển hóa dễ trào ngược lên tuyến tiền liệt và ống phóng tinh dưới tác dụng của áp lực bên trong niệu đạo cao, sẽ gây ra viêm tuyến tiền liệt và viêm mào tinh hoàn.

Bác sĩ khuyến cáo: Tốt nhất bạn nên nghỉ ngơi một lúc, chờ cơ thể thả lỏng rồi mới đi tiểu. Lúc này có thể ôm bạn đời và nói những lời yêu thương, tăng tình cảm vợ chồng.

3. Hút thuốc

Thói quen hút thuốc sau khi quan hệ tình dục rất nguy hại cho sức khỏe. Chất nicotin trong khói thuốc sẽ kích thích trung tâm não, thúc đẩy sự co bóp của cơ trơn thể hang, ảnh hưởng đến sự lưu thông máu của dương vật, khiến nó bị sung huyết, sưng tấy, từ đó ảnh hưởng đến chức năng cương dương.

Phụ nữ phải làm luôn 2 việc này sau khi quan hệ

1. Đi tiểu

Đối với phụ nữ, việc đi tiểu sau khi quan hệ lại rất quan trọng

Sau khi quan hệ, phụ nữ thường có cảm giác muốn đi tiểu mạnh, nguyên nhân chủ yếu là do hai bộ phận trên cơ thể bị "ép chặt" lại: Một là cửa niệu đạo, cửa âm đạo của phụ nữ tiếp giáp với cửa niệu đạo và rất gần với niệu đạo. Cửa niệu đạo vốn dĩ rất dễ bị kích thích và co bóp, dẫn đến muốn đi tiểu.

Thứ hai là bàng quang, trong trường hợp bình thường, bàng quang có thể sản xuất nước tiểu khi nó dự trữ 400ml nước tiểu. Trong khi quan hệ tình dục, một số tư thế đặc biệt có thể gây chèn ép vào vùng bàng quang của phụ nữ, khiến áp lực bên trong tăng lên, từ đó dẫn đến cảm giác muốn đi tiểu.

Lúc này, việc chị em cần làm là vào nhà vệ sinh ngay để đi tiểu, không nên chờ đợi. Do niệu đạo của phụ nữ ngắn và gần với hậu môn nên rất dễ khiến vi khuẩn xâm nhập vào niệu đạo và di chuyển ngược lên trong quá trình quan hệ tình dục, gây viêm nhiễm đường tiết niệu. Đối với phụ nữ, đi tiểu ngay sau khi quan hệ tình dục là biện pháp đơn giản và hiệu quả để ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu.

2. Vệ sinh vùng kín

Vệ sinh sau quan hệ giúp phụ nữ ngừa viêm âm đạo

Khi quan hệ, cả nam và nữ sẽ tiết ra một số chất dịch cơ thể, chẳng hạn như tinh dịch của nam giới, dịch tuyến tiền liệt và dịch tiết âm đạo của phụ nữ. Sau khi quan hệ, các dịch cơ thể này ít nhiều sẽ dính vào vùng kín, dính vào cơ quan sinh dục ngoài, đặc biệt là dính vào tầng sinh môn của nữ giới. Điều này sẽ tạo ra môi trường ẩm ướt thuận lợi cho sự tồn tại và sinh sản của vi khuẩn. Vì vậy, phụ nữ phải vệ sinh vùng kín kịp thời để không bị viêm âm đạo, viêm đường tiết niệu.

Tuy nhiên phụ nữ cũng phải chú ý, âm đạo có chức năng tự làm sạch, nên dùng nước ấm để vệ sinh âm hộ trong những trường hợp bình thường, không nên dùng sữa tắm, xà phòng,… để vệ sinh vùng kín.

Bác sĩ Dương La khuyến cáo: Nên rửa tay sạch sẽ trước khi rửa âm hộ, vệ sinh theo thứ tự từ trước ra sau, âm hộ trước, môi âm hộ nhỏ, quanh hậu môn và hậu môn. Cố gắng rửa nhẹ nhàng, 1-2 lần một ngày.



Nguồn Sohu